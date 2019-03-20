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女兒落選扁歡唱「愛拚才會贏」 郭秀珠：他沒有一句抱歉

2019-03-20 00:28聯合報 記者謝進盛╱即時報導

郭秀珠稱阿扁在郭國文勝選後歡唱「愛拚才會贏」影片給她，讓她心痛不已。圖/擷取中天...
郭秀珠稱阿扁在郭國文勝選後歡唱「愛拚才會贏」影片給她，讓她心痛不已。圖/擷取中天電視台畫面
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台南市前市議員郭秀珠19日晚間參加電視台政論節目錄影，再度談到前總統陳水扁改挺郭國文感慨萬千，郭秀珠還爆料說，原本女兒陳筱諭落選就算了，但阿扁竟然還傳來自己在歡唱「愛拚才會贏」畫面給她，沒說一句抱歉，郭秀珠感慨說，大家將心比心，如果是你的孩子，難道不會心痛嗎？

台南市前市議員郭秀珠北上參加政論節目，為女兒陳筱諭立委補選落選叫屈。圖/擷取中天...
台南市前市議員郭秀珠北上參加政論節目，為女兒陳筱諭立委補選落選叫屈。圖/擷取中天電視台畫面
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郭秀珠昨披露這次選舉選前自己和女兒陳筱諭都照前總統陳水扁建議去做，但選前倒數時刻阿扁竟公開挺郭國文，讓她覺得很不公平，應東森、中天電視台邀請，連上「關鍵報告」、「新聞龍捲風」政論節目錄影，道出一些不為人知的選舉細節。

「阿扁總統，難道你會這麼無情嗎？為啥嗎？筱諭也有如你孫子一樣，不然你也交代一下，說這場選舉可能有苦衷，不挺對方不行...」郭秀珠說，選到最後幾天，看到電視台都在播放對手在操作陳筱諭，她看了很不捨，也流了不少淚，但過程中阿扁都連一通電話也沒來，讓她感慨萬千。

郭秀珠說，女兒投入立委補選，遭到民進黨打壓，對手起初不以為意，是後來看到女兒陳筱諭與阿扁合照以及看板後，一路高喊「特赦阿扁」，在基層獲得鄉親們共鳴，新潮流才驚覺陳筱諭有份量才緊張，後來強勢操作爭相看阿扁，也跟進喊特赦阿扁等，最後阿扁還改挺郭國文，這過程也讓人再度看到政治黑暗現實一面。

與節目連線的立委落敗的謝龍介也說，阿扁很會算計，是政治精算師，更是厲害角色，更是民進黨內才有辦法超越「韓流」的政治人物，他更說，賴清德也不過是阿扁的「棋子」而已。

陳筱諭郭國文
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