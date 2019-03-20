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商漁港開放釣魚？ 漁會：你釣娛樂，漁民要顧三餐

2019-03-20 00:10聯合報 記者戴永華╱即時報導

立法院副院長蔡其昌和釣友上月在台中港爭取北防波堤全段開放釣魚。圖／蔡其昌服務處提...
立法院副院長蔡其昌和釣友上月在台中港爭取北防波堤全段開放釣魚。圖／蔡其昌服務處提供
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國內釣魚人口至少百萬，釣友俞澤宇今年1月底在公共政策網路參與平台提議「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，不到1個月迅速通過附議，但遭各地漁會強力反對。為求解決之道，行政院4月3日邀相關單位召開協作會議。

222個漁港 18處開放釣魚

釣友不僅爭取開放漁港釣魚，也盼商港解禁。立法院副院長蔡其昌日前協調爭取擴大開放台中港釣魚範圍，今天下午將帶領全國各大釣魚協會到行政院陳情，要求檢討全國各商港、漁港開放釣魚的可行性。據調查全國222處漁港僅18處開放釣魚，爭議和亂象存在已久。

不過，漁港主管機關漁業署和各縣市政府及主管商港的各港務分公司，對全面開放釣魚的態度均十分保留，認為須兼顧安全、審慎評估。

漁會串連反對：全面開放 有安全之虞

「你釣的是娛樂，漁民是顧3餐，為生計，怎麼爭啊？」基隆區漁會總幹事陳文欽表示，全國漁會總幹事正在串連反對，認為釣客在漁港亂丟垃圾、亂釘鐵釘，影響漁民作業，全面開放釣魚有安全之虞，絕不可行。

提案連署發起人俞澤宇說，在不到3千人附議時，農委會就主動派員連繫表達重視，他當場批評漁港法規定主管機關「應」公告開放民眾垂釣，應在法條上有必須之意，但多數主管機關因為漁會反對，不肯開放，已開放的漁港現況也很糟糕，顯然政府怠惰不作為，有瀆職之嫌，所以要求修法。

政務委員唐鳳積極協調

「沒想到一字之差，就讓民間爭取10多年的漁港開放釣魚權益露出曙光。」俞澤宇說，農委會和政務委員唐鳳辦公室對他的訴求十分贊同，承諾積極處理，希望協作會議成為解決漁港釣魚亂象的機會。

為回應網路連署，唐鳳上周不僅到八斗子等漁港會勘，辦公室人員也拜訪許多釣團負責人。唐鳳並在臉書表示，行政院將舉辦協作會議，希望在釣友需求、漁民作業及地方管理量能之間，找出各方都可接受的交集。

釣魚團體：可公告禁止垂釣區

因應協作會議，台灣釣權會、中華民國磯探聯盟釣魚協會等釣團和俞澤宇昨天召開會前會，進一步要求漁港主管機關半年內依法劃定禁止垂釣區域，訂定相關措施並公告開放，達到雙贏。

俞澤宇強調，外界批評製造髒亂、亂打洞、干擾漁民作業等，許多守秩序的釣友也很無奈，他在提案中已要求自律，希望成為共同遵守的規則，至於垂釣管制範圍、收費清潔等相關內容也可以談。

新北市草里漁港常聚集釣友垂釣。圖／新北市漁業處提供
新北市草里漁港常聚集釣友垂釣。圖／新北市漁業處提供
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立法院副院長蔡其昌和釣友上月在台中港爭取北防波堤全段開放釣魚。圖／蔡其昌服務處提...
立法院副院長蔡其昌和釣友上月在台中港爭取北防波堤全段開放釣魚。圖／蔡其昌服務處提供
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岸巡人員在漁港勸離釣客，禁止垂釣。圖／中華民國磯探聯盟釣魚協會提供
岸巡人員在漁港勸離釣客，禁止垂釣。圖／中華民國磯探聯盟釣魚協會提供
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新北市草里漁港常聚集釣友垂釣。圖／新北市漁業處提供
新北市草里漁港常聚集釣友垂釣。圖／新北市漁業處提供
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新北市草里漁港常聚集釣友垂釣。圖／新北市漁業處提供
新北市草里漁港常聚集釣友垂釣。圖／新北市漁業處提供
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漁民唐鳳行政院
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