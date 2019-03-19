柯Ｐ華府拜會重量級智庫 重申「兩岸一家親」表達善意

2019-03-19 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲訪美第二站到華府，在美國時間19日展開一連串不公開的拜會行程，一早就先到布魯金斯研究院進行閉門會議，包括前美國在台協會主席卜睿哲(Richard Bush)、美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）、前AIT處長包道格(Douglas Paal）等人都在現場，雙方約談近兩個小時左右。

對於雙方會談內容，柯文哲不願多談，僅說就隨便聊一聊、交換一下意見。至於是否有觸及台灣選舉議題？又或是好奇是否參選。柯文哲說，沒有，美國不會干涉台灣內政，也從來不問這問題。

媒體追問，是否有談到美中台三角關係？柯文哲說，就只是互相交換意見，而且人家閉門會議就是閉門，你在離開之後就是要忘記所有東西，「現在我忘記所有東西了」。

值得注意的是，曾因訪美一事，和柯鬧得不愉快的國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser），今也在現場，一早還連同卜睿哲一塊歡迎柯文哲，被外界解讀雙方是不是破冰了？

對此，柯文哲說，還好啦，哪有什麼誤會，講清楚就好了。

至於美方學者是否有針對兩岸關係的看法提出意見？柯文哲說，這裡是智庫，不是美國政府，也不是美國正式官方機構，所以只是諮詢，還是比較學術研究或是顧問性質，這裡還是一個學術單位，這樣子想就好了。

會中是否有被問到什麼尖銳的問題？柯文哲則笑說，自己覺得都還好，相對台灣名嘴這都不算尖銳，畢竟自己每天在台灣都被名嘴修理。

至於美方是否有對「兩岸一家親」提出什麼想法？柯文哲說，自己和對方說「兩岸一家親」只是一種態度，向中國表達善意，但經濟、國防還是台灣最重要的，所以轉過頭去還是要準備好，但我們也沒有說去激怒中國或是和他對幹、對嗆，「兩岸一家親」只是表達善意。