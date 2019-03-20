資產被收歸 婦聯會：窮盡司法手段抗爭到底

2019-03-20 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



婦聯會主委雷倩昨天表示，將窮盡一切司法手段抗爭到底，包括聲請停止執行、提起行政訴訟等。她強調，婦聯會爭的不但是憲法保障人民財產權的基本權利，更是中華民國是否成為民主法治國的根基。

婦聯會痛批，台北高等行政法院兩庭的釋憲，除指出黨產條例違反憲法保障的平等權、財產權等基本人權，也違反憲法第一條及第二條；也就是說，民進黨政府利用全面執政，任意制定法律，侵害人權，其嚴重程度已到了破毀中華民國為民主法治國家的地步，其行為已屬侵奪屬於人民的主權，是無法無天的反民主惡行，婦聯會一定抗爭到底。

婦聯會質疑，台北高等行政法院已先後有第四庭、第六庭，兩庭共六位法官在申請釋憲的理由書中，認為黨產條例違憲，而依職權停止審判，法官在釋憲的用語中，甚至用到「應屬違憲，不容置疑」。婦聯會質疑，在此情況下，黨產會已決定不再抗告停止審判，如今忽然又採取行動，認定婦聯會財產都是不當取得，命移轉國有，時機上極不恰當，顯然有政治考量，故意製造社會紛擾。

婦聯會昨天由主委雷倩和律師團舉行記者會，批黨產會違法違憲，將抗爭到底。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

雷倩強調，黨產會收歸國有的理由，非常可笑，黨產會罔顧事實，錯誤百出，以鬥爭為目的，沒收財產為手段，事實上用各種方式羅織罪名，並用先射箭後畫靶的方式，來計算婦聯會的財產以達到收歸國有的目的。

她舉例，例如勞軍捐款明明有多分政府文件說並非政府稅捐，黨產會仍指婦聯會從一九九五年到一九八九年取得的勞軍捐款是二百四十億三千萬餘元，但依黨產會承認具有公文書效力的七十四次分撥會議，也是現在所有最重要的書面證據去計算，婦聯會總共接受分撥的金額是六十五億，實際到會是六十二億元。

她指出，另有媒體曾報導黨產會調查發現婦聯會收到一百八十二點三億的「工業外匯勞軍捐」，但是，後來深入追查才發現竟可以把標點符號標錯，根本總計為一點八三億元。

雷倩痛批，黨產會的行政作為，不但不是「踏實地轉型為實質法治國」，更是嚴重傷害憲法所保障民主法治根基，破壞五權分治的基礎，更嚴重影響人民憲法保障的權利。