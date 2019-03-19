特赦扁爆陰謀論？ 陳筱諭母親：都聽扁的卻被政治犧牲

2019-03-19 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



前總統陳水扁選前改挺郭國文，台南市前市議員郭秀珠（左一）為女兒陳筱諭落選叫屈。記者謝進盛／攝影 分享 facebook 宣布參選2020總統的行政院前院長賴清德將「特赦扁」列為政見，卻也引發台南立委補選陰謀論。補選落敗的陳筱諭母親、前台南市議員郭秀珠今天爆料，女兒脫黨參選、主張特赦扁都是照扁的指示做，最後扁卻挺郭國文，真心換絕情。

郭秀珠說，她很不捨女兒被政治犧牲，「為了條件交換，犧牲28歲年輕人」，讓她很心疼。

陳致中：她的恩情 永記在心

對於郭秀珠抱怨，扁子陳致中間代父出面表示父親和他都是民進黨員，必須支持力挺黨提名的候選人，這是大是大非的基本價值；郭秀珠對他的家庭有恩情，永記在心，不會忘記。

郭秀珠是扁媽乾女兒，她說，選前帶女兒去看陳水扁，違紀參選、「特赦阿扁」訴求都照扁的建議；但後來總統蔡英文在陳筱諭總部成立前一天去探望扁媽，翌日扁媽以血壓高缺席總部成立；接著台南市長黃偉哲、候選人郭國文等人拜會扁，最後扁突然力挺民進黨提名的郭國文，這一系列的選舉戰略，讓人很難不懷疑與「特赦阿扁」條件說有關。

希望阿扁能給個解釋

郭秀珠感慨說，會有這樣結果，怪自己太相信對方，這次女兒很勇敢願意跳出來參選，一路認真跑基層，最後仍不敵民進黨操作棄保，票源一夕翻盤。

她想問，10多年來有誰真正關心過扁家、扁媽？賴清德去看扁說了什麼？新潮流一些人見扁又說了什麼？當中有無不可曝光的內幕，真的讓人心寒。