卓榮泰：民進黨中常會明成立總統初選5人協調小組

2019-03-19 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨總統黨內初選，在行政院前院長賴清德宣布參選後，將成為蔡英文總統對決賴清德的態勢。民進黨主席卓榮泰傍晚表示，中常會明天將成立協調小組，目前5人名單中，他屬意民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、總統府秘書長陳菊，以及行政院自己推派的人選。

卓榮泰今天接受廣播節目專訪，對於總統初選程序有四個要求，他說，一、黨負責人一定中立、公正；二、要求黨務主管絕對中立，選務絕對公平；三、要求黨公職在登記還沒完成、結果出爐前，不宜過度表態，否則會將其解讀為個人喜好或派系運作；四、拜託所有支持者在結果出爐前，不要對另外一方太情緒化。

卓榮泰說，這場初選是考驗民主成熟度，現在任何言論、文字、動作，都可能被解讀是有意的運作。

對於協調小組一事，卓榮泰說，因為總統協調是高難度工作，「大師兄（卓榮泰外號）沒辦法，要找很多老師父才有辦法協調」，目前5人名單中，除了自己外，也屬意民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、總統府秘書長陳菊，以及行政院自己推派的人選，但仍要明天常會通過才能確定。

卓榮泰說，在3月23日開始至4月2日協調期間，主要協調內容當然要看參選的動機、未來治國的藍圖、雙方合作的可能，和對台灣各行的事情的看法。至於協調內容可否提「蔡賴配」？卓榮泰說，協調過程「無所不能談」，沒有辦法界定協調的內容要有幾項。

卓榮泰表示，針對總統初選民調，目前有8家民調公司，除了民進黨民調中心外，會另外隨機抽2家。至於是否個人是希望初選、還是協調成功？他說，協調就是整個初選的一部分，也是法定機制，當然希望協調就可以產生結果。但協調不是壓迫式的，真的不行就進到後面的民調。

卓榮泰說，民進黨本來就有初選機制，賴清德登記不會讓黨內分裂，也不能分裂，其他競爭政黨都在看，民進黨是否可以度過這關，而度過這關頭後，把最好的人推出去守護台灣，還要度過跟中國的那關，因此初選民調這關一定要非常嚴謹、謹守分際。

對於陳菊、鄭文燦對賴清德參選表達憂心，卓榮泰說，他可以理解，但自己不能表達憂心，否則就是對黨的制度沒信心，自己唯一的責任，就是如何讓初選沒有失誤、公平公正。他說，賴清德和蔡英文的高度、能力、脾氣、過去合作關係，都不會廝殺到血流城河，自己也絕對有義務防止這件事情發生，初選就是民主出發，最後要達到團結。