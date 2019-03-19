中日關係沒好過 謝金河：日有本事讓陸客把馬桶買回家

2019-03-19 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



財訊傳媒董事長謝金河今參加朝陽科技大學一項論壇時指出，大陸曾要觀光客勿去韓國，但韓國活了過來；日本與大陸的關係從來沒有好過，但是大陸去年去日本觀光人數卻是762萬人次，這是因為日本有讓人家非去不可的基本面，陸客甚至把馬桶都買回家。

謝金河下午參加朝陽科技大學企管系友會的「全球經濟趨勢論壇」時以具體數字說，澳門人口僅62萬5千人，但去年觀光客有3591萬人次；香港7百多萬人有6510萬人次；新加坡560萬人，觀光客1850萬人次，但台灣人口2300萬人，近3年每年的觀光客人次卻僅約人口的一半。

他說，日本去年觀光客有3119萬人次，其中台灣人有487萬，去過10次的又佔了19%；他下周要去日本，旅費4天12萬8千元，不僅可以在villa泡湯，還可以在米其林餐廳吃和牛，讓他能完全放鬆，也感覺發展觀光一定要把在地美食發展起來，才能讓大家一來再來。

謝金河說，很多地方景色再好，但可能讓人來了一次就不想再來。他曾去過灕江，站在船外捨不得進去，「因為太美了」鐘乳石洞也很壯觀，但是看了一次也就懶得再進去，因此他感覺景點可能只去一次，但若是有好的美食，就可能不停的去。

他建議，發展觀光一定要高檔，且把美食做起來，讓質量平均，並有自己的特色。