黨產會沒收婦聯會財產 李俊俋：一塊錢也不能少

2019-03-19 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨立委李俊俋。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

行政院黨產會今天召開第61次委員會議，決議認定婦聯會之財產，除「保管委員會經費」外，為不當取得之財產，應移轉為國家所有，其中含381億現金存款及股票，以及公告現值約6億之不動產等。對此民進黨立委李俊俋表示，該收回來的「一塊錢也不能少。」

李俊俋說，2016年3月他就曾質詢指出，婦聯會奪取國家的財產最嚴重，查黨產應從婦聯會開始查起。同年7月25日，不當黨產處理條例三讀通過；經過了967天繁複調查、聽證、認定等程序之後，黨產會今天通過決議，婦聯會財產應全數收歸國家所有，過往搜刮民眾的不義之財，必須回歸國庫。

李俊俋說，依婦聯會財報資料，該會現有資產總額約387億餘元，推估現存利益數額約為465點63億元，就算全數收歸國有也無法補足推估數額。事實上過去婦聯會收的「勞軍捐」總金額高達969點3億元，387億全繳庫還不到一半，如今婦聯會主委雷倩竟嗆聲抗爭到底，我要求政府硬起來，該收回來的「一塊錢也不能少」！

李俊俋也說，若干監委先前曾對黨產條例提釋憲，去年10月5日大法官會議已經以不符「行使職權」、「適用法律」等理由決議不受理。敬告這些監委們尊重法律、尊重體制，在政府依法令國民黨附隨組織還財於民的努力過程中，切勿一再自失尊嚴，淪為國家實現公平正義的打手。