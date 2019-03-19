羅文嘉：參選不是分裂，但過程要避免分裂

2019-03-19 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



行政院前院長賴清德昨天領表登記投入民進黨總統黨內初選，民進黨秘書長羅文嘉稍早透過臉書表示，面對改變不了的事，最好的方法就是正面思考。而且相信，只要方向正確，努力前進，一樣可以到達彼岸。