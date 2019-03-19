蔡英文總統授旗蔡阿嘎 搞笑影片出爐
蔡英文總統的YouTube頻道闊別多年後終於出現新影片，出現的對象竟然是網路紅人蔡阿嘎。蔡總統稍早也透過臉書發文公布這項訊息。原來蔡總統在總統府內授旗給蔡阿嘎，讓他代表台灣出席美國大聯盟紐約大都會隊台灣日活動開球。
蔡總統說，棒球是台灣團結的象徵，只要提到棒球，不分黨派、不分藍綠，我們一定團結一致。她常常說「國家因你而偉大」，我們的國家，也因棒球而團結。
蔡總統表示，「我們『蔡家之光』蔡阿嘎」，受到美國大聯盟大都會隊的邀請，去擔任「大都會台灣日」的開球嘉賓。這次，她把代表國家榮耀與責任的國旗交到蔡阿嘎手上，並且希望他代表台灣完成一個任務：把球投進好球帶，只許成功，不許失敗！
蔡總統也藉此表示，拚外交，不只是總統的責任，每一個台灣人，都可以用自己的方式，一起做國民外交！
不同於臉書的平台，蔡總統與蔡阿嘎在影片中，有不少搞笑的橋段．包括，蔡總統半嚴肅的口氣提醒蔡阿嘎，「自己是以國家元首、三軍統帥的身分授旗給蔡阿嘎」，「我的命令就是你要把球投到好球帶，只許成功、不許失敗。」令蔡阿嘎驚嚇說，「那萬一不幸暴投還是我回得了...」，蔡總統搞笑說，「那就不要回來了。」
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