蔡英文總統授旗蔡阿嘎 搞笑影片出爐

2019-03-19 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統的YouTube頻道闊別多年後終於出現新影片，出現的對象竟然是網路紅人蔡阿嘎。蔡總統稍早也透過臉書發文公布這項訊息。原來蔡總統在總統府內授旗給蔡阿嘎，讓他代表台灣出席美國大聯盟紐約大都會隊台灣日活動開球。

蔡總統說，棒球是台灣團結的象徵，只要提到棒球，不分黨派、不分藍綠，我們一定團結一致。她常常說「國家因你而偉大」，我們的國家，也因棒球而團結。

蔡總統表示，「我們『蔡家之光』蔡阿嘎」，受到美國大聯盟大都會隊的邀請，去擔任「大都會台灣日」的開球嘉賓。這次，她把代表國家榮耀與責任的國旗交到蔡阿嘎手上，並且希望他代表台灣完成一個任務：把球投進好球帶，只許成功，不許失敗！

蔡總統也藉此表示，拚外交，不只是總統的責任，每一個台灣人，都可以用自己的方式，一起做國民外交！