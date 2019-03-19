15縣市長聲明 國民黨籲蔡政府以開放胸襟接納自貿特區

2019-03-19 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨執政的15個縣市首長昨天發表共同連署聲明，要求國發會支持「自由貿易經濟特區」，卻遭國發會反對。國民黨今天質疑，九合一選後，15縣市長代表的即是三分之二的地方民意，民進黨政府論框架不論內容，追求表面的意識形態之爭，不探究「自由貿易經濟特區」的深層意義。國民黨呼籲，民進黨政府勿將此案與意識形態攪和，面對新的經濟動能，應以開放的胸襟接納。

繼中常委及執政縣市長連署支持「自由貿易經濟特區」，國民黨中常會明天將邀請國家政策研究基金會經濟組召集人林祖嘉，專題講演「自由經濟示範區的重要性與可能影響」，另外還將邀請台經院前院長林建甫專題講演「RCEP成形的影響與因應建議」。

國民黨提醒，《自由貿易經濟特區特別條例草案》是力抗政府長期的無能經濟而生，將「貨出去、人進來」此一口號付諸實行，以「打破悶經濟、推動台灣邁向自由經濟島」為期望。狠甩悶經濟、低薪需要新的經濟動能，草案中除了具體的四大主張，亦有相關保障細則，包括未開放陸資、未開放大陸農產品、未開放專門職業技術人員等。

國民黨指出，面對今年經濟成長率僅百分之二點二七的預測數字，揭示低迷的經濟成長率，停滯的低薪現實。即使國發會主委陳美伶聲稱台灣在全球經濟自由度名列第十，卻也難以憑此驕矜或安逸，現階段政府必須策畫新的經濟動能，去吸引投資，增加就業機會，進而提升薪資水平。否則，受薪階級的可支配收入連年遞減，台灣自亞洲四小龍的脫隊，似乎也將永久不歸。試問，國發會的回絕有理嗎？試問民進黨政府，經濟現況還需要重申幾次？