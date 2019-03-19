黨產會沒收婦聯會387億 為何放過宋美齡2.4億存款？

2019-03-19 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



黨產會緊咬婦聯會，今日召開第61次委員會議，決議「認定中華民國婦女聯合會之財產為不當取得財產，應移轉為國家所有」，下午舉行記者會說明，表示已決議命婦聯會將387億元資產於30天內移轉國有，不過，黨產會排除一筆婦聯會創辦人宋美齡在國府撤退來台以前，以「新生活運動」婦女指導委員會主委身份，所募集之2.4億元存款。

黨產會認定婦聯會是國民黨附隨組織，凍結387億元資產，婦聯會向台北高等行政法院提出撤銷黨產會處分，合議庭審酌後認為黨產會的處分違反憲法保障人民的財產權，有違憲及侵犯司法權之虞，決議聲請釋憲，裁定全案在大法官就釋憲作成解釋公布前，停止訴訟。

不過，根據風傳媒報導，黨產會命婦會移轉的國有財產，包括婦聯會存在銀行的375億元現金存款，婦聯會前主委辜嚴倬雲任內投資之6億元台泥股票，以及婦聯會名下6億元不動產，不過，也排除了一筆婦聯會創辦人宋美齡在國府撤退來台以前，以「新生活運動」婦女指導委員會主委身份，所募集之2.4億元存款。