中選會確定！2020總統大選1月11日投票

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中選會今（19日）召開委員會議，通過第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉2020年1月11日投票。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 中選員會今舉行委員會議，會中討論通過第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉定於109年1月11日（星期六）同日舉行投票。

中選會表示，第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉，前經該會第525次委員會議決議同日舉行投票。至投票日期，該會於108年2月21日邀集考選部、教育部、勞動部、內政部、行政院人事行政總處及各直轄市、縣（市）選舉委員會研商，並提報今日委員會議討論，決議定於109年1月11日舉行投票，會中同時討論通過「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉工作進行程序表」，重要選務工作日程如下：

(一)108年9月12日 發布總統、副總統選舉公告及發布在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使總統、副總統選舉權登記公告

(二)108年9月12日至12月2日 受理申請總統、副總統選舉返國行使選舉權選舉人登記

(三)108年9月13日至9月17日 受理申請為總統、副總統選舉被連署人

(四)108年9月18日 公告總統、副總統選舉被連署人

(五)108年9月19日至11月2日 受理總統、副總統選舉連署書件

(六)108年11月8日 發布立法委員選舉公告

(七)108年11月13日前 公告總統、副總統選舉連署結果

(八)108年11月14日 公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期及必備事項

(九)108年11月18日至11月22日 受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記之申請

(十)108年12月3日前 審定總統、副總統選舉候選人名單，並通知抽籤

(十一)108年12月9日 總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次

(十二)108年12月13日前 審定立法委員選舉候選人名單，並通知抽籤

(十三)108年12月13日 公告總統、副總統選舉候選人名單

(十四)108年12月14日至109年1月10日 辦理總統、副總統選舉候選人電視政見發表會

(十五)108年12月18日 區域、原住民立法委員選舉候選人抽籤決定號次、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人名單公告之政黨號次抽籤

(十六)108年12月31日 公告立法委員選舉候選人名單

(十七)109年1月1日至109年1月10日 辦理立法委員選舉候選人公辦政見發表會

(十八)109年1月11日 投票、開票

(十九)109年1月17日前 公告總統、副總統與立法委員選舉當選人名單

(二十)109年1月23日前 致送總統、副總統及立法委員選舉當選證書