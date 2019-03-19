影／婦聯會批黨產會 違法違憲

相關新聞
中選會確定！2020總統大選1月11日投票2019-03-19 17:17
為酒駕修法起爭執 蔡其昌批黃國昌：不是大聲就贏了！2019-03-19 17:42
婦聯會痛批黨產會 破毀中華民國為民主法治根基2019-03-19 15:59
影／黨產會：婦聯會為不當取得之財產應轉國有2019-03-19 15:32
蔣宋美齡122誕辰 黨產會命婦聯會還財於國家2019-03-19 14:44
藍委版刪勞退新制資遣費上限 勞動部：資深勞工恐受衝擊2019-03-19 14:37
賴士葆轉支持開放勞退自選投資 勞動部仍說不2019-03-19 14:37
阿扁改挺郭國文 郭秀珠心疼：女兒敗選壓力大到掉髮2019-03-19 14:25
黨產會肯定婦聯會照顧軍眷 但認屬國 家財產仍應還國有2019-03-19 14:19
台美共同宣布 成立印太民主治理諮商機制2019-03-19 14:15
加重虐童、酒駕刑責 吳志揚推動民生法案2019-03-19 14:12
防制酒駕打假球？ 黃國昌蔡其昌都開直播互嗆2019-03-19 14:10
美台新論壇 推動印太人權、民主2019-03-19 14:06
將被收歸國有 婦聯會：抗爭到底2019-03-19 13:40
落實真陪審團 民團拒絕變形兩套制2019-03-19 13:36
賴清德重申支持特赦陳水扁2019-03-19 13:36
綠營認示範區討好大陸 費鴻泰：民進黨抹紅2019-03-19 13:20
台美成立民主諮商機制 AIT：美台合作不是對中挑釁2019-03-19 13:19
中華民國台灣 新華社指為兩國論2019-03-19 13:14
黨產會將命385億財產移轉國有 雷倩：抗爭到底2019-03-19 13:02
影／回娘家批蔡嗆賴 朱立倫：努力變最強候選人2019-03-19 12:52
林濁水：若只是挺小英 好像帶回了封建時代2019-03-19 12:36
385億資產將遭黨產會收歸國有 婦聯會：抗爭到底2019-03-19 12:30
談起太陽花 王金平：說我不願驅離學生是誤解2019-03-19 12:13
陸委會訪屏東 陳明通：對韓國瑜訪港澳非常放心2019-03-19 12:07
有別蘇貞昌 陳其邁表態挺蔡英文連任2019-03-19 12:00
緊咬婦聯會！黨產會認定：婦聯會財產應移轉國家所有2019-03-19 11:58
朱立倫拜會侯友宜 朱：蔡英文被突襲了2019-03-19 11:56
立法院長蘇嘉全推廣台南東山咖啡2019-03-19 11:47
朱立倫回娘家訪侯 酸蔡應在糾葛2件事2019-03-19 11:22
以美職大聯盟自許 賴清德：盼民進黨黨公職不必選邊站2019-03-19 10:54
【重磅快評】蘇貞昌的「土地換鈔票」是五鬼搬運嗎？2019-03-19 10:24
韓流被比喻為土石流 韓粉：柯流才像土石流2019-03-19 10:14
藍總統人選 盧秀燕：看民進黨鹿死誰手再決定2019-03-19 10:11
15縣市挺自經區 國發會回絕2019-03-19 00:53
再爆破產邊緣縣市 柯P：請財政部公布數字2019-03-18 23:07
辣台妹又來了 蔡英文宣傳YouTube頻道2019-03-18 22:43
【即時短評】兩個太陽浮檯面 英賴互動有跡可循2019-03-18 20:56
台灣關係法40週年 陳副總統：盼台美密切合作2019-03-18 19:50
熱門文章
阿根廷聖胡安號潛艦失事 竟扯上我國雄風反艦飛彈2019-03-18 20:14
賴想當總統？謝龍介撂8個字「絕對會喚醒大家記憶」2019-03-19 08:00
挺英的賴清德為何執意參選？ 知情人士揭密2019-03-19 10:51
聖胡安號失事扯雄風飛彈助推器 我專家打臉：不可能2019-03-18 22:32
美最強戰車有望到手！但台灣地貌恐暴露它一大弱點2019-03-19 09:00
陳文茜視腫瘤為小事 名醫讚她為癌友典範2019-03-18 20:58
阿扁改挺郭國文 郭秀珠心疼：女兒敗選壓力大到掉髮2019-03-19 14:25
賴清德拋震撼彈 沈富雄修正2020最新預測2019-03-19 13:23
新身分證國旗不見了？陳美伶：目前我看到是沒有2019-03-19 00:38
賴清德登記參選引新潮流分裂？ 孫大千：鄭文燦是關鍵2019-03-19 08:25
賴清德參選2020 蔡英文喊話：請大家和我走在一起2019-03-19 00:36
4年前被陳菊勸退…新系夜奔勸退 擋不了賴清德逐大位2019-03-19 00:11
撇「兄弟」賴清德 陳菊送暖：支持蔡英文競選連任2019-03-19 10:48
提倡年金改革「加法思維」 朱立倫提三面向2019-03-18 20:52
當年唱紅「偶然」民歌手 今是故宮新院長左右手2019-03-19 11:22
應驗韓國瑜貨賣得出去 高雄農產品通路越來越多2019-03-18 18:59
窮得只剩韓國瑜？ 吳敦義：有張王牌不打 不是蠢嗎2019-03-19 00:09
數位身分證放不放國旗 徐國勇：保留開放態度2019-03-19 12:02
賴清德參選、綠營喊轉圜 朱學恒：我誤解民主二字？2019-03-19 08:37
柯文哲訪美宣傳永續發展成效 隨行議員吐槽與事實不符2019-03-19 07:23
賴清德角逐2020 蘇貞昌：希望最後事情能有所轉圜2019-03-18 19:02
【重磅快評】「兩皮院長」蘇貞昌？2019-03-19 11:12
雄風飛彈與阿根廷潛艦海難有關？國防部：俄網站造謠2019-03-19 01:01
遭紐約市議長放鴿子 柯P訪美一波多折2019-03-19 06:54
陸軍特戰營 彰化八卦山區覆練空中突擊作戰2019-03-19 03:02
賴清德指韓國瑜百年難得奇才 鄭文燦解讀：那不是讚賞2019-03-19 11:10
數位身分證放不放國旗？徐國勇：兩蔣時代也曾沒放過2019-03-18 19:47
新身分證取消國旗？藍委大罵：政府帶頭搞台獨2019-03-18 21:10
有別蘇貞昌 陳其邁表態挺蔡英文連任2019-03-19 12:00
賴清德登記參選總統 他爆「蔡英文和柯文哲GG了」2019-03-19 11:12
觀察站／派系內鬥大戲上演 賴清德這一刀劃破綠和平表象2019-03-19 00:02
支持蔡英文連任 陳芳明評賴清德：太過挑戰北京2019-03-19 12:44
中選會確定！2020總統大選1月11日投票2019-03-19 17:17
訪美又吃台僑社團閉門羹 柯P：人生在世被拒絕多的是2019-03-18 23:09
影／賴清德投入總統初選 黨內中生代憂綠分裂2019-03-18 17:56
賴清德選總統前打一通電話給他 「我要選總統了」2019-03-19 10:56
中科院否認雄風飛彈助推器出現在阿國潛艦殘骸附近2019-03-18 23:38
柯P訪美首場英文演講 獨派現身抗議2019-03-19 01:23
角逐總統展現民主精神 賴清德初選「四不一沒有」2019-03-19 09:49
台灣成為鳳梨罐頭世界冠軍 幕後推手是這位日本人2019-03-19 01:52
留言