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年輕世代議員替蔡總統領表 透露蔡總統明天將登記參選

2019-03-19 15:55聯合報 記者林敬殷╱即時報導

一群支持蔡英文總統連任的民進黨年輕世代議員，下午代表蔡總統到黨中央領表。新北市議員張志豪表示，他們是年輕世代自主串連，透過臉書和LINE號召大家，一起站出來給總統力量，為總統加油。對於媒體詢問，蔡總統何時登記黨內初選，新北市議員張志豪說，明天，但詳細的時間要由競選團隊與總統團隊討論。

除了張志豪外，包括台北市議員阮昭雄、基隆市議員張秉鈞及張之豪、高雄市議員林志鴻及曾參選市議員不幸落敗的張以理，下午代表蔡總統到黨中央領表。

張志豪說，「挺台灣、挺改革，進步改革不要換手」是他們的訴求，他們自主串連，也向總統報告過，蔡總統忙於國政及出訪，所以代表蔡總統及年輕世代的公職一起來代表蔡總統領表，這只是第一波號召的行動，希望這樣的行動能有更多年輕世代站出來，讓總統更有力量，為總統加油。

阮昭雄表示，這幾天服務處電話被打爆，支持者希望民進黨要團結，更認為蔡總統是台灣史上做得最好的總統，支持者認為改革正在進行當中，不能換手，他們是反映基層的聲音。

江肇國則說，面對明年總統大選，攸關台灣的主權及國家發展，民進黨有一定要贏的壓力，基層也有絕對不能輸的壓力感，不管是壓力或焦慮，基層普遍的聲音是責任太重大，應該全體黨公職和支持者一起來扛，不會是一個人拔劍而起，而是應該民進黨整個團隊基於過去三年執政成果繼續穩健向前，既有的執政團隊是一個很穩健帶領國家在進步的團隊，堅決面對中國打壓毫不退縮的一個好的團隊，領導人跟國家方向是值得肯定及值得信任的。

張之豪表示，蔡總統上任以來，在國防及外交交出有史以來最好的成績單，在內政上，也是踏出過往沒有人敢踏出的改革步伐，這個國家暫時看到民調會有一些影響，因此他們站出來是來挺改革，支持國家改革的動力。

林志鴻更表示，高雄的基層聲音是以合作取代對抗，面對中國，蔡總統穩健處理兩岸、國際及國內安全發展，基層希望小英抗中和清流抗韓流一起合作，讓民進黨成為最強大團隊。

張以理說，蔡總統越來越了解年輕人聲音，知道怎麼跟年輕人溝通，希望繼續跟年輕人溝通，把我們最大心願實現。

對於前副總統呂秀蓮批評，喊團結就是威權，阮昭雄說，照黨的機制來走，呂副總統的說法就尊重。

民進黨年輕世代議員下午到黨中央替蔡英文總統參選黨內初選領表。照片由議員提供。
民進黨年輕世代議員下午到黨中央替蔡英文總統參選黨內初選領表。照片由議員提供。
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民進黨阮昭雄
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