蔣宋美齡122誕辰 黨產會命婦聯會還財於國家

2019-03-19 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



3月18日是婦聯會創會主任委員蔣宋美齡122誕辰紀念，婦聯會昨天特別舉辦紀念禮拜，邀請250位賓客，參加婦聯會主委雷倩主持的紀念禮拜。紀念禮拜隔一天，行政院黨產會今天做出處分，認定婦聯會財產為不當取得之財產，命婦聯會387億元的財產移轉為國有，處分處今天下班前就會送達婦聯會。

針對黨產會今天決議認定婦聯會之財產為不當取得財產，應移轉為國家所有」。婦聯會今天下午3點30分，也將婦聯會美齡樓一樓大廳召開記者會，由雷倩親自主持。

針對蔣宋美齡122誕辰紀念禮拜，婦聯會昨天發布新聞稿表示，這場有價值也具代表性的紀念禮拜，喚起許多人對蔣夫人的懷念。婦聯團隊不忘初心，司法抗爭到底，求生存求發展，希望幫助更多需要幫助的人。

黨產會今天發新聞稿，說明處分的四大理由，黨產會最後指出，婦聯會於國民黨39年來台後成立，在創會主委蔣宋美齡的領導下，當時確實擔荷照顧軍眷之任務，使前線將士無後顧之憂，對於穩定軍心士氣著有貢獻。惟於我國轉型為民主法治國之際，原本應歸屬於國家之財產，即應依循法定程序歸還為國家所有，使國家經由公開透明預算程序，妥善運用該些財產，繼續造福全體國人。