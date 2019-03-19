阿扁改挺郭國文 郭秀珠心疼：女兒敗選壓力大到掉髮

2019-03-19 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



扁陣營決裂？無黨籍陳筱諭台南立委補選慘敗，陳筱諭的母親台南市前議員郭秀珠中午表示，選前自己和女兒陳筱諭都照前總統陳水扁建議去做，但沒想到最後阿扁竟公開挺郭國文，讓她覺得很不公平，迄今心情難平復。

「行政院前院長賴清德去看阿扁究竟對阿扁說了啥？新潮流一些人見阿扁又說了啥？」郭秀珠感慨說，10多年來有誰真正關心過扁家、扁媽？這些人只有真正要選舉需要才找上門，究竟跟阿扁說了啥？當中有無不可曝光的內幕？都欠缺一個說法，真的讓人心寒。

郭秀珠昨夜接受中天「新聞龍捲風」連線受訪時，也頻頻替女兒抱屈，表示參選前帶女兒去看前總統阿扁，競選照前總統陳水扁建議，如「特赦阿扁」等訴求，但後來一系列總統蔡英文在陳筱諭總部成立前一天去探望扁媽，翌日扁媽「血壓高」缺席，接著本月8日台南市長黃偉哲、郭國文等人拜會阿扁，最後阿扁突然力挺郭國文。

郭秀珠感慨，自己看到最後真的很不甘心，也很納悶，畢竟多年來自己都很用心照顧扁媽，但最後阿扁卻選擇犧牲她女兒，讓她非常難過。