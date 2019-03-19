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黨產會肯定婦聯會照顧軍眷 但認屬國家財產仍應還國有

2019-03-19 14:19聯合報 記者王寓中╱即時報導

行政院黨產會今天召開第61次委員會議，決議認定婦聯會之財產，除「保管委員會經費」外，為不當取得之財產，應移轉為國家所有，其中含381億現金存款及股票，以及公告現值約6億之不動產等。

黨產會處分理由有四大點：

一、 根據黨產會調查資料所示，國民黨透過其執政優勢地位，協助婦聯會取得進口附徵勞軍款（勞軍捐）等作為營運經費，以「進口結匯1美元、附徵5角台幣」之方式，強制全國繳納此勞軍捐長達30餘年，本質上與稅捐無異，卻無任何法令依據。國民黨為確保勞軍捐得以確實收繳，更進一步召集省黨部、國防部總政治部、警備總部、進出口公會、相關行政部門及婦聯會等，組成「黨內協調性質會議，對外不公開」之「進出口外匯附勸勞軍捐獻協調小組」（中央協調小組），決議以不設上限的方式，續行推動各工商業附勸捐款等事宜。

二、 中央協調小組於50年至78年間，逐年將附徵「勞軍捐」分配給婦聯會，前後一共召開74次分配會議。國民黨藉由執政優勢推行「勞軍捐制度」，向人民強制收取金錢，卻未如實進入國庫，而是直接分配給婦聯會等單位使用，收支情況均無從考查，非但不符合民主法治的運作方式，甚至違反當時有效之統一捐募運動辦法。

三、 黨產會以所查得之資料，扣除婦聯會興建軍宅的支出後，估算婦聯會所受有不當取得財產的「現存利益」，計有新台幣465億6,344萬3,487.07元。在調查期間，因婦聯會將「勞軍捐」之原始數據銷毀，黨產會僅得以其他調查所得資料，佐以婦聯會自行提出之軍眷住宅捐款收支表等，計算該會所受有「勞軍捐」等款項的現存利益如上，經與婦聯會尚未銷毀之其他帳目資料詳加比對，結果吻合，可證明本會計算方式可反映事實。另於調查過程中，得知婦聯會名下約有2.4億元為「保管委員會經費」，因該保管委員會於國民政府遷台前即已結束運作，黨產會雖窮盡調查，迄今尚未能確認此筆款項是否屬於婦聯會所有，故於本次處分將該筆款項予以排除。

四、承上所述，此「勞軍捐」等款項是國民黨藉由國家實力支配，以違反政黨本質及悖於民主法治原則之方式，使婦聯會取得之財產，屬於黨產條例規定的不當取得財產。婦聯會目前的財產總數，遠低於其所享有不當取得財產的現存利益，因此黨產會認定除保管委員會經費之外，其餘婦聯會目前之所有財產，均為不當取得財產，依黨產條例第4條、第5條、第6條、第8條、第14條等規定，命其移轉為國有。黨產會取回不當取得財產後，中央將成立「特種基金」妥善規劃使用。

黨產會指出，婦聯會於國民黨39年來台後成立，在創會主委蔣宋美齡的領導下，當時確實擔荷照顧軍眷之任務，使前線將士無後顧之憂，對於穩定軍心士氣著有貢獻。惟於我國轉型為民主法治國之際，原本應歸屬於國家之財產，即應依循法定程序歸還為國家所有，使國家經由公開透明預算程序，妥善運用該些財產，繼續造福全體國人。該會為黨產條例主管機關，肩負將不當黨產移轉為國有之使命，今天這個處分，象徵著我國透過立法及行政之實踐，已經踏實地轉型成為實質法治國，具有重大的意義。

婦聯會黨產國民黨
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