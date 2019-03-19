台美共同宣布 成立印太民主治理諮商機制

2019-03-19 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部長吳釗燮和美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天一同出席在外交部舉辦的記者會，共同宣布台美共同成立「印太民主治理諮商機制」，吳釗燮說，台美雙方將以更密切且直接的合作，共同在印太地區推動人權、民主及良善治理等雙方共享的核心價值，維護區域內的自由及法治秩序。

酈英傑今天和AIT員工一起坐車到外交部，吳釗燮到大門口迎接酈英傑，兩人握手問候，吳釗燮對酈英傑說「歡迎來到外交部」。

吳釗燮說，他上周在美國洛杉磯演講時提到，威權政權與非自由民粹主義正不斷向民主國家發動攻勢，一場無煙硝的意識形態戰爭正真實發生在我們的日常周遭，台灣處在捍衛民主自由的最前線，我們的政府及國人不僅要維護自己的民主成果，也願意在國際上貢獻所能，並積極與美國等理念相近國家共同合作。

吳釗燮說，接下來將透過台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）機制，在下周舉辦「打擊公私部門貪瀆國際研習營」，同時也規劃在今年下半年再次舉辦媒體識讀研習營，邀請印太各國官員及專家來台交流，更將和美國重量級智庫進行合作，期待為印太地區的國家與人民鞏固民主與政府良治，爭取更大福祉。

酈英傑說，「良好治理」是美國川普政府印太戰略的三大支柱之一，美國與台灣都一致相信，提升這個區域的透明與法治有助於達到促進印太地區自由、開放與繁榮的目標，他今天很榮幸宣布美台雙方同意要建立一個全新的年度對話機制。

酈英傑說，這個重要的新論壇將作為美台之間定期交流的平台，讓大家探索不同的方式，在印太區域增加合作，一同推動計畫，以協助其他國家應對眼前在治理方面遇到的挑戰，「在推動自由且開放的印太地區方面，我相信台灣就是我們最好的夥伴」。