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防制酒駕打假球？ 黃國昌蔡其昌都開直播互嗆

2019-03-19 14:10聯合報 記者林麗玉╱即時報導

立法院今天排審攸關酒駕防治的《道路交通管理處罰條例》，不過行政院副院長蔡其昌上午10點半宣布休息，導致院會空蕩蕩，時代力量立委黃國昌開直播批評，「防制酒駕可以這樣打假球嗎？」蔡其昌稍後也開直播回應，表示「沒有協商結論要如何處理？」蔡其昌表示，大家都相關關心酒駕議題，他過去也曾提案、並多次表態，要嚴懲酒駕。蔡說，「黃國昌有時間開直播，讓不懂議事規則的朋友霸凌我，灌爆我臉書，倒不如趕快與民進黨團、國民黨團等溝通。」

蔡其昌表示，道安條例第十四條修法的部分，目前朝野還沒有一個共識，沒有共識的法案，要主席怎麼處理。他也呼籲黃國昌，應該快與民進黨團、國民黨團等溝通，讓道安條例的修法差異有一個共識。蔡表示，朝野黨團沒有結論，當主席的怎麼處理？尤其立法院是合議制，網友要霸凌我之前，應該去了解，蔡其昌過去也提案修法要嚴懲酒駕，朝野各黨團要先有結論，身為主席不能不尊重合議。蔡表示，「黃大委員把我修理成這樣，一點到道理都沒有。」

黃國昌也再度開直播嗆蔡，表示這是「混淆視聽、欺騙社會大眾！」黃國昌表示，民進黨告訴大家酒駕防制法案很重要，但卻擺明打假球，對於蔡說「因協商無結論不能處理」，黃國昌也請蔡，回去看清楚法案協商過幾次，對於誰不肯簽名就公布，若沒有協商結論，就依照議事規則表決處理。

黃國昌表示，酒駕防制法案第四次最近的一次協商，幾個黨團代表都在，大家也都同意，但奇怪，大家都同意，是誰不簽名？是誰打假球？另外協商沒有結論又如何？不會連副院長都不知道，法案早過了協商冷凍期，已經拖了一年多，沒有協商結論不能處理，這是哪一條議事規則？當初勞基法修法是在沒過的？你們還在騙人？若蔡覺得他說的沒有道理，那就到議場，大家開直播辯論。

黃國昌批評，民進黨處理酒駕防制法案，擺明打假球，還排在議程上第十四案，是否是在欺騙社會大眾？這麼做對得起關心這個議題的人嗎？酒駕防制多少人關心？蔡副院長憑什麼喊休息，大家站出來講清楚。

立法院副院長蔡其昌。圖／擷取自蔡其昌臉書
立法院副院長蔡其昌。圖／擷取自蔡其昌臉書
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酒駕黃國昌蔡其昌
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