落實真陪審團 民團拒絕變形兩套制

2019-03-19 13:36 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



律師鄭文龍（右起）、台灣陪審團協會理事長吳景欽及民團代表19日召開記者會，痛批司法院推動的《國民參與刑事審判法草案》根本是拼裝車制度。（photo by 施養正/台灣醒報） 分享 facebook 「不相信十幾個民眾會輸給3個法官！」台灣陪審團協會理事長吳景欽19日表示，司法院推動的《國民參與刑事審判法草案》根本是拼裝車。他指出，草案若通過，未來被告得選擇由國民法官先審判，或國民和法官共同審判。吳景欽說，「被告為什麼要選？政府對自己的制度沒信心嗎？」

被告恐成白老鼠

吳景欽說，現行的制度已經夠複雜了，司法院還搞兩套並行（國民參審+陪審），並不是現行制度加上陪審民眾就叫陪審制度，「根本連皮毛都談不上！」而拼裝車制度的結果就是被人詬病，若草案真的通過上路，被告恐成為畸形制度的「白老鼠」。

他提醒，陪審制度就是「一位法官搭配多位民眾，而法官只是單純聽訟，由民眾討論被告有罪與否，最終才由法官量刑。」他不相信十幾個民眾會輸給3個法官，也不相信法官不會受輿論影響。

至於參審與陪審有何差異？參審制儘管有民眾參與審判，名義上民眾能討論被告有罪與否，但法官能在討論過程從中「指導」給予意見；而陪審制度單純由民眾決定被告有無罪責，法官只需判定最終裁罰。律師鄭文龍表示，陪審的宗旨就是排除輿論干預，將一切回歸事實，不會被意識形態等外在因素扭曲真相。

政府必須「接地氣」

台灣教師聯盟理事長蕭曉玲指出，民間團體已為陪審團制度奮鬥很久，但當權者就是不肯下放權力，「為什麼一個不相信民眾的政府，還天天嚷嚷著民主自由？」人民已經表態要陪審制度，政府卻置之不理。

「聆聽人民的聲音，才是真正的接地氣。」台灣北社秘書長潘威佑表示，民進黨黨綱明訂陪審是「最高精神」，但自2016勝選至今卻束之高閣，一個在國外施行400年的成功制度，為何遇到台灣司法體制就變形。他提醒，司法是民主制度的基礎，不要把人民當白痴。

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