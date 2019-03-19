綠營認示範區討好大陸 費鴻泰：民進黨抹紅

2019-03-19 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜提重推自由經濟示範區構想，包含台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等15個國民黨籍縣市長都連署支持，卻遭民進黨政府質疑將導致關稅不公，討好大陸。國民黨立委費鴻泰回擊，民進黨用抹紅方式反對自經區，只會讓年輕人沒未來。

費鴻泰在臉書表示，2014、2015年，民進黨以及太陽花，擋了服貿、貨貿和自由經濟特區1.0版，造成台灣原地踏步，人才及產業持續出走；蔡英文政府執政三年產業停滯，年輕人薪資倒退，如今又再以抹紅方式意圖阻撓自經區推動，都有礙國家經濟發展。

對民進黨政府質疑自由經濟示範區將造成關稅不公，財政專家的費鴻泰說，中華民國主要的稅收從40幾年就已從關稅移到所得稅，竹科、中科、南科也都有稅務優惠，自由經濟示範區將導致關稅不公平是個錯誤的說法。

費鴻泰指出，成立自由經濟示範區這樣的特區，關稅可能少一些，但可帶動很多其他稅收、產生很多工作機會，也可以吸引外資帶動產業升級，對全國人民是有利的正向發展。