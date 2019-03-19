台美成立民主諮商機制 AIT：美台合作不是對中挑釁

2019-03-19 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部今天舉辦「台美共同成立印太民主治理諮商機制」記者會，由外交部長吳釗燮和美國在台協會（AIT）處長酈英傑共同參與並致詞；酈英傑說，美國和台灣的關係基於美國一中政策、三公報一法來執行，他相信美台的合作倡議是和台灣的合作，不該考慮到中國因素，那是另一個議題，「確實有可能我們和台灣及中國都維持良好的關係，美台關係不該視為對中國的挑釁，我們對台灣有穩健關係是我們相信的價值，不該跟中國混為一談」。

知情人士指出，美國國務院民主、人權暨勞工局副助卿巴斯比（Scott Busby）去年訪台時就向蔡英文總統、吳釗燮提到希望能有一個像這樣的對話機制，從那之後我方不停研究，最近美方說要成立這樣的對話機制，機制因而誕生，而今天的記者會由酈英傑與吳釗燮共同主持也是由AIT主動提議。

據了解，這是AIT處長首次在外交部和我外交部長共同舉行記者會，記者會上媒體也就此事詢問，酈英傑說，他不確定這是否是AIT處長第一次和外交部共同舉行記者會，但他在外交部和吳釗燮見過幾次面，也有出席在外交部舉辦、有媒體在場的活動，相信未來還有更多

吳釗燮說，今年是台灣關係法40周年，他和酈英傑站在一起有高度意義，諮商機制對台灣來說很重要，台美雙方將以更密切且直接的合作，共同在印太地區推動人權、民主及良善治理等雙方共享的核心價值，維護區域內的自由及法治秩序。