台美成立民主諮商機制 AIT：美台合作不是對中挑釁
外交部今天舉辦「台美共同成立印太民主治理諮商機制」記者會，由外交部長吳釗燮和美國在台協會（AIT）處長酈英傑共同參與並致詞；酈英傑說，美國和台灣的關係基於美國一中政策、三公報一法來執行，他相信美台的合作倡議是和台灣的合作，不該考慮到中國因素，那是另一個議題，「確實有可能我們和台灣及中國都維持良好的關係，美台關係不該視為對中國的挑釁，我們對台灣有穩健關係是我們相信的價值，不該跟中國混為一談」。
知情人士指出，美國國務院民主、人權暨勞工局副助卿巴斯比（Scott Busby）去年訪台時就向蔡英文總統、吳釗燮提到希望能有一個像這樣的對話機制，從那之後我方不停研究，最近美方說要成立這樣的對話機制，機制因而誕生，而今天的記者會由酈英傑與吳釗燮共同主持也是由AIT主動提議。
據了解，這是AIT處長首次在外交部和我外交部長共同舉行記者會，記者會上媒體也就此事詢問，酈英傑說，他不確定這是否是AIT處長第一次和外交部共同舉行記者會，但他在外交部和吳釗燮見過幾次面，也有出席在外交部舉辦、有媒體在場的活動，相信未來還有更多
吳釗燮說，今年是台灣關係法40周年，他和酈英傑站在一起有高度意義，諮商機制對台灣來說很重要，台美雙方將以更密切且直接的合作，共同在印太地區推動人權、民主及良善治理等雙方共享的核心價值，維護區域內的自由及法治秩序。
酈英傑說，機制將每年舉行，一年在美國華盛頓，一年在台北，這個重要的新論壇將作為美台之間定期交流的平台，讓大家探索不同的方式，在印太區域增加合作，一同推動計畫，以協助其他國家應對眼前在治理方面遇到的挑戰，首次會議預計將於9月在台北舉行，屆時美方將由國務院民主、人權和勞工事務局的資深官員率團來台參加。
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