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中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

一個姐弟、一個兄弟 潘孟安看蔡賴爭：廝殺見骨非樂見

2019-03-19 13:00聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

行政院前院長賴清德登記角逐民進黨內總統初選，為政壇拋出震憾彈，針對蔡賴之爭，剛回國的屏東縣長潘孟安今天以「當家不易、理想難拒」形容蔡賴兩人，他說他與兩人的關係「一個是姐弟、一個是兄弟」，他與其他民進黨員同志都還會繼續努力，希望大家能坐下來協調，「穩定政局、黨內團結」一定要兼顧，廝殺見骨非全黨所樂見。

在蔡賴之爭檯面化後，民進黨內相關人士的發言更加謹慎，今天上午潘孟安在接受媒體詢問時，也透過幕僚事先溝通不接受媒體提問。

潘孟安說自己日前到模里西斯探訪遠洋漁民，昨天是在回台轉機的櫃檯前看到賴清德宣布參選的消息，回國後立刻了解；他可以體會這兩個人是「當家不易、理想難拒」，一個是帶領民進黨走出低迷、重返執政的人，與他是同鄉，也有如姐弟般的情誼，他可以體會「當家不易」；另一個則是擇善固執，即使遍體鱗傷仍是勇往直前的人」，潘孟安形容兩人的關係就像兄弟一般。

他也說，這兩人（指蔡賴）都是各自有理想、目標一致，也都憂心台灣的未來，在未來的競合之路上，希望有很大的空間可以努力，「穩定政局、黨內團結」一定要兼顧，希望保留協調合作的空間，到目前為止，全黨都還在努力，他個人也還在努力。

他說，目前國民黨還不知由誰參選？或有第三勢力也不一定，在一切混沌未明的局勢之中，希望可以走出一條政權穩定的路，保留協調合作的空間。

潘孟安說，這兩位都是他敬重的前輩、也是好朋友，他個人會竭盡所能促成協調，這是義務也是責任，他與全黨黨員都不樂見廝殺見骨，希望坐下來協調，讓本土政權得以延續。

屏東縣長潘孟安今天受訪時談到蔡賴之爭，他說會竭盡所能協調，希望有協調合作的空間。...
屏東縣長潘孟安今天受訪時談到蔡賴之爭，他說會竭盡所能協調，希望有協調合作的空間。記者翁禎霞／攝影
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潘孟安民進黨賴清德
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