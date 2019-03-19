林濁水：若只是挺小英 好像帶回了封建時代

2019-03-19 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



行政院前院長賴清德登記黨內初選，挑戰蔡英文連任之路。民進黨新系大老林濁水今天表示，他同意賴清德出來參選的理由，倒是對於英系、謝系、正國會等非新系立委站出來挺英，林濁水表示，任何人都有權利挺英或挺賴，但若只是挺小英，「好像帶回了封建時代」，若是只挺英或挺賴，不考慮其他，從這角度看，就是採用封建時代主子與附從的關係看民進黨。

另外對於黨內初選若走到民調機制，一旦賴清德出線，蔡政府會不會變成跛腳、看守狀態？林濁水表示，這就是民進黨的無奈，但若行政院長蘇貞昌上任時，提到蔡總統對他完全信任，讓他充分行使職權，蔡都對院長充分授權，就無所謂看不看守或跛腳的問題。

林濁水表示，挺英、挺賴都是個人見解，任何人都有權利挺英或挺賴，更重要的是要挺民進黨，不管如何，挺英、挺民進黨、挺台灣的民主政治、挺自己的連任，雖比例各有不同，但每位立委都有自己的權衡輕重，在這情形下，挺誰都可以。