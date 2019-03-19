385億資產將遭黨產會收歸國有 婦聯會：抗爭到底

2019-03-19 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



不當黨產委員會今天認定婦聯會為國民黨附隨組織，財產為不當取得，主張應移轉國家所有。婦聯會中午反擊表示，若黨產會執意以違憲、違法手段將婦聯會財產收歸國有，嚴重侵犯人民受憲法保障的財產權，婦聯會一定抗爭到底。

婦聯會強調，婦聯會絕非國民黨附隨組織，並無不當取得財產，目前資產來源、使用與未來公益用途使用計劃，都已在去年10月黨產聽證會中做出說明。婦聯會也批評，聽證會當天主席捍然拒絕讓婦聯會完整陳述，事後又拒絕再召開聽證會釐清細節。