陸委會訪屏東 陳明通：對韓國瑜訪港澳非常放心

2019-03-19 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



陸委會主委陳明通今天上午拜訪屏東縣長潘孟安時重申，政府鼓勵兩岸正常經貿交流，不過兩岸之間的主權賽局及經貿賽局是一種特殊關係，對岸不會一碼歸一碼，「時間到了就想夾起來配」，希望陸委會與地方能組成「戰略協同」，他並指日前拜訪高雄市長韓國瑜已充分溝通，他對韓國瑜港澳行「非常非常放心」。

他說，高雄市長韓國瑜本月底就要出訪香港、澳門賣水果，日前他拜訪韓國瑜特別說明政府的立場，韓國瑜也說了解兩岸的經貿關係，因此他對韓國瑜港澳行非常放心，相信雙方已充分溝通。

陸委主委陳明通表示，政府一向鼓勵正常交流，但是對北京而言，所有的交流都隱含政治目的，對兩岸而言，主權議題即是一場零和遊戲，經貿賽局雖希望是互利雙嬴，但是對北京來說，經貿賽局是要服膺主權賽局，千萬不要為了賺一點贏頭小利，貨出去人進來，結果卻輸了本，「怎麼捏拿是高度的藝術」，「賺歸賺，本錢還是要顧」。

他並說，大陸兩會後的相關學者發言後續不斷，可以看出對岸的對台政策正步步逼近，他認為陸委會不是危言聳聽，而是希望地方認清楚，政府當然歡迎正常經貿交流，但交流之外應不設政治前提，他希望與地方組成「戰略協同」。

近來陸委會已走訪9縣市，陳明通說，目前尚未有地方反應相關困境，他了解地方政府要拚經濟，但他更希望藉此重申政府立場，兩岸的經貿賽局與主權賽局是一種特殊的關係，北京不會「一碼歸一碼」，如何捏拿是一種高度的藝術，千萬不要為了贏頭小利，連本都輸了。

屏東縣長潘孟安表示，他個人及地方政府的態度始終沒有變，兩岸關係有其歷史淵源及過程，但兩岸人民一定都希望兩岸關係能維持和平穩定，並且在平等對等的基礎下進行交流，兩岸長期在經貿、文化、甚至婚姻上的交流，這些都是存在的事實，也無法閃躲，從小三通、大三通到兩岸人民條例修正，都是維持兩岸和平交流的基礎。