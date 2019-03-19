有別蘇貞昌 陳其邁表態挺蔡英文連任

2019-03-19 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院前院長賴清德（左起）、蔡英文總統、行政院副院長陳其邁以及總統府秘書長陳菊去年一起參加造勢晚會。報系資料照/記者劉學聖攝影 分享 facebook

行政院前院長賴清德昨登記民進黨初選後，黨內掀起表態潮，行政院長蘇貞昌僅說相信都是為了讓台灣更好，但副院長陳其邁今透過臉書表示，為了更好的台灣，他支持蔡英文總統連任，在改革的道路上，一起自信前行。

賴清德決意參選，陳其邁沒有多做評論，但他在臉書指出，民進黨選後情勢艱困，作為這些年共同參與的行政、立法團隊一份子，自然無法置身事外，必須與蔡英文總統，共同承擔責任，因此2個月前，他加入行政團隊，只有一個目標，就是找回人民對民進黨的信任，但也知道，如果不能把過去施政造成的民怨解決，說的再多、再好、再進步的價值，民眾都不會有感。

陳其邁說，蘇貞昌院長跟他在行政院，幾乎都是1天當2天拚，希望能在最短時間，協助蔡英文總統解決民怨，讓人民有感，而前2天的立委補選結果，政府知道人民對於執政團隊的努力改進，讓他們能安居樂業已經有感受到了，但也知道人民還有很多問題亟待解決，因此要更加謙卑反省、檢討，傾聽人民心聲，「因為我們知道這是最後一口氣，拚了命也要做好。」