緊咬婦聯會！黨產會認定：婦聯會財產應移轉國家所有

2019-03-19 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



黨產會再出招！黨產會認定婦聯會是國民黨附隨組織，凍結三八五億元資產，婦聯會向台北高等行政法院提出撤銷黨產會處分，合議庭審酌後認為黨產會的處分違反憲法保障人民的財產權，有違憲及侵犯司法權之虞，決議聲請釋憲，裁定全案在大法官就釋憲作成解釋公布前，停止訴訟，不過，黨產會今日召開第61次委員會議，決議「認定中華民國婦女聯合會之財產為不當取得財產，應移轉為國家所有」，下午舉行記者會說明。

台北高等行政法院三月七日裁定指出，黨產會引用「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」等條文作出的處分，違反憲法保障人民的財產權，有違憲及侵犯司法權之虞，決議聲請釋憲，裁定全案在大法官就釋憲作成解釋公布前，停止訴訟。

這是繼國民黨中投、欣裕台黨產行政訴訟後，北高行再度停止黨產案訴訟的審理並聲請釋憲。黨產會當時表示不會提抗告，但會積極準備釋憲，爭取大法官認同，黨產會也發布新聞稿表示，針對婦聯會名下的資產，仍會就來源依法繼續調查，以維護國家利益，不受單庭法官心證的阻擋而減損。

合議庭認為黨產條例違憲裁定停審、聲請釋憲理由是，黨產條例的立法，是以過去威權體制下，以黨領政致黨國不分時代的現象，而有特別立法處理政黨黨產的必要性為出發點。