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中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

朱立倫拜會侯友宜 朱：蔡英文被突襲了

2019-03-19 11:56聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

去年剛卸任的新北市前市長朱立倫上午前往新北市政府拜會新北市長侯友宜，朱立倫告訴在場媒體，他是以市民身分來向市長報告，市民應該常常來和市長報告和聊天，市民和市長很多都可以聊，但一旁的侯友宜馬上回說，蔡英文總統也住新北市，她怎麼都沒有來跟我聊天？朱立倫馬上回說：她這兩天比較忙，她昨天被突襲，這兩天心情不好，她可能正在糾葛要不要宣布自己是務實的台獨工作者。

侯友宜和朱立倫兩人一問一答，滿場歡笑聲，把現今政壇情勢說了一遭，也酸了蔡總統一回。

朱立倫上午拜會侯友宜，朱立倫告訴在場媒體，他是以市民身分來向市長報告和聊天，但一...
朱立倫上午拜會侯友宜，朱立倫告訴在場媒體，他是以市民身分來向市長報告和聊天，但一旁的侯友宜馬上回說，蔡英文總統也住新北市，她怎麼都沒有來跟我聊天？朱立倫馬上回說：她這兩天比較忙。記者杜建重／攝影
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新北市前市長朱立倫上午前往新北市政府拜會新北市長侯友宜，侯友宜和朱立倫兩人一問一...
新北市前市長朱立倫上午前往新北市政府拜會新北市長侯友宜，侯友宜和朱立倫兩人一問一答，滿場歡笑聲，把現今政壇情勢說了一遭，也酸了蔡總統一回。記者杜建重／攝影
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朱立倫上午前往新北市政府拜會新北市長侯友宜，兩人見面一問一答，滿場歡笑聲。記者杜...
朱立倫上午前往新北市政府拜會新北市長侯友宜，兩人見面一問一答，滿場歡笑聲。記者杜建重
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朱立倫侯友宜
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