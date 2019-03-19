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中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

立法院長蘇嘉全推廣台南東山咖啡

2019-03-19 11:47聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

立法院上午舉行台南東山咖啡推廣，立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌及許多委員出席，蘇院長穿上圍裙手沖咖啡架式十足，但合照時部分委員趕往另一場挺蔡英文的記者會。

立法院上午舉行台南東山咖啡推廣，立法院長蘇嘉全（中）、副院長蔡其昌（右二）及許多...
立法院上午舉行台南東山咖啡推廣，立法院長蘇嘉全（中）、副院長蔡其昌（右二）及許多委員出席，蘇院長穿上圍裙手沖咖啡架式十足，但合照時部分委員趕往另一場挺蔡英文的記者會。。記者曾學仁／攝影
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立法院上午舉行台南東山咖啡推廣，立法院長蘇嘉全（前排左三）、副院長蔡其昌（前排右...
立法院上午舉行台南東山咖啡推廣，立法院長蘇嘉全（前排左三）、副院長蔡其昌（前排右三）及許多委員出席，蘇院長穿上圍裙手沖咖啡架式十足，但合照時部分委員趕往另一場挺蔡英文的記者會。記者曾學仁／攝影
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立法院咖啡
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