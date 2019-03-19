被拱不分區？陳歐珀：謝謝，329後就知道了！

2019-03-19 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭前副縣長黃適超今天宣布參選下屆立委，建議現任立委陳歐珀爭取不分區，讓民進黨在宜蘭有兩席立委。

對此，陳歐珀回應說：「 謝謝黃適超同志對我立委任內表現的肯定並推薦擔任下屆不分區立委！」

至於是否會登記參選？陳歐珀說，目前廣徵民意中，3月29日後大家就都會知道了，他現階段以爭取宜蘭人的建設最優先，民進黨有初選的民主制度，任何有意參政的同志都可以登記參選，從316補選的經驗來看，唯有團結才能勝選。

他說：「個人期待2020宜蘭縣民進黨立委選舉，大家無論擔任任何角色，都能共同承擔、和諧團結以求勝選。」

陳歐珀說，2020年總統、立委大選，面對紅藍合流及北京嚴厲挑戰，為了讓國家在正確的道路上，民進黨必須團結，必須集合台灣人最大力量，才能迎對下一個挑戰，他說：「這是我個人對時局最大的憂心。」

陳歐珀強調，時時刻刻關心宜蘭人的民生與建設為主，像是陽醫已有重大進展，鐵路高架也有重大突破，在與吳澤成政委的合作下，協助宜蘭縣政府讓鐵路高架問題找到解決的方式，期望縣府要動起來，用心解決問題。

黃適超說，要參選立委並不代表陳立委不夠打拚，而是民主的程序就是透過機制來完成提名，民進黨在初選提名機制非常健全，如果代表民進黨參選， 一定要經過初選程序，而且大家都很清楚，宜蘭鄉親也有很高的民主素養與智慧，可以選出讓宜蘭鄉親可以安居樂業過好日子的立法委員。

黃適超說，陳立委擔任過兩屆立法委員 ，其實是有實力爭取不分區立委，可以讓宜蘭縣45萬人口裡面有2席立委，這是最好也是最理想 。