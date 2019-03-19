親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
府院防堵假訊息
特赦扁呼聲再起
藍綠布局拚立委
2020誰來選總統
柯文哲赴美訪問
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

印巴百年衝突升級！簽署「和平協議」有用嗎？

跟專家講的相反！為何「掃雪機父母」這樣害小孩？

被拱不分區？陳歐珀：謝謝，329後就知道了！

2019-03-19 11:39聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭前副縣長黃適超今天宣布參選下屆立委，建議現任立委陳歐珀爭取不分區，讓民進黨在宜蘭有兩席立委。

對此，陳歐珀回應說：「 謝謝黃適超同志對我立委任內表現的肯定並推薦擔任下屆不分區立委！」

至於是否會登記參選？陳歐珀說，目前廣徵民意中，3月29日後大家就都會知道了，他現階段以爭取宜蘭人的建設最優先，民進黨有初選的民主制度，任何有意參政的同志都可以登記參選，從316補選的經驗來看，唯有團結才能勝選。

他說：「個人期待2020宜蘭縣民進黨立委選舉，大家無論擔任任何角色，都能共同承擔、和諧團結以求勝選。」

陳歐珀說，2020年總統、立委大選，面對紅藍合流及北京嚴厲挑戰，為了讓國家在正確的道路上，民進黨必須團結，必須集合台灣人最大力量，才能迎對下一個挑戰，他說：「這是我個人對時局最大的憂心。」

陳歐珀強調，時時刻刻關心宜蘭人的民生與建設為主，像是陽醫已有重大進展，鐵路高架也有重大突破，在與吳澤成政委的合作下，協助宜蘭縣政府讓鐵路高架問題找到解決的方式，期望縣府要動起來，用心解決問題。

黃適超說，要參選立委並不代表陳立委不夠打拚，而是民主的程序就是透過機制來完成提名，民進黨在初選提名機制非常健全，如果代表民進黨參選， 一定要經過初選程序，而且大家都很清楚，宜蘭鄉親也有很高的民主素養與智慧，可以選出讓宜蘭鄉親可以安居樂業過好日子的立法委員。

黃適超說，陳立委擔任過兩屆立法委員 ，其實是有實力爭取不分區立委，可以讓宜蘭縣45萬人口裡面有2席立委，這是最好也是最理想 。

至於總統大選，黃適超說，民進黨有初選機制，跟立委機制一樣，台灣人民與宜蘭鄉親有智慧選擇。

宜蘭縣籍的立委陳歐珀。資料照片／記者羅建旺攝影
宜蘭縣籍的立委陳歐珀。資料照片／記者羅建旺攝影
分享

民進黨陳歐珀不分區立委
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

以美職大聯盟自許 賴清德：盼民進黨黨公職不必選邊站

2019-03-19 10:54

朱立倫回娘家訪侯 酸蔡應在糾葛2件事

2019-03-19 11:22

【重磅快評】蘇貞昌的「土地換鈔票」是五鬼搬運嗎？

2019-03-19 10:24

韓流被比喻為土石流 韓粉：柯流才像土石流

2019-03-19 10:14

藍總統人選 盧秀燕：看民進黨鹿死誰手再決定

2019-03-19 10:11

15縣市挺自經區 國發會回絕

2019-03-19 00:53

再爆破產邊緣縣市 柯P：請財政部公布數字

2019-03-18 23:07

辣台妹又來了 蔡英文宣傳YouTube頻道

2019-03-18 22:43

【即時短評】兩個太陽浮檯面 英賴互動有跡可循

2019-03-18 20:56

台灣關係法40週年 陳副總統：盼台美密切合作

2019-03-18 19:50

318學運五周年 民進黨：強化台灣主體意識

2019-03-18 18:24

江宜樺不後悔驅離學生 黃國昌：良心在哪

2019-03-18 18:22

影／太陽花五周年 江宜樺：把台灣推向難以翻身深淵

2019-03-18 17:19

反李進勇掌中選會 質疑：如殺人犯當警察

2019-03-18 16:14

遭到韓粉騷擾影響小孩安全 黃光芹確定29日卸下主持棒

2019-03-18 15:47

蔡總統接見醫療團 感謝讓友邦感受台灣溫暖

2019-03-18 15:05

教部卡國語日報？立委控：意圖霸占民間資產

2019-03-18 14:28

觀察站／賴清德打亂節奏 引出民進黨的「台獨選擇障礙」

2019-03-18 14:21

太陽花5年了 江宜樺：學生要脅占領的態度像土匪

2019-03-18 14:17

藍委聯合15縣市長 推自貿特區

2019-03-18 14:16

陳美伶：台灣是自由貿易島 再畫特區不公平

2019-03-18 14:16

陸3C產品 機敏性政府捐助財團法人都將納管

2019-03-18 14:13

防止兒虐 民進黨團推修法：希望母親節前三讀

2019-03-18 13:17

賴清德選總統 侯友宜：有人積極為台灣做事很好

2019-03-18 11:53

教育部：國語日報社不應逸脫政府應有監督

2019-03-18 11:50

推自經區？ 陳美伶：台灣是自由貿易島 再畫特區不公平

2019-03-18 11:43

太陽花五周年 新黨青年軍籲終結敵對

2019-03-18 11:43

柯志恩呼籲教育部尊重司法 不要再卡國語日報

2019-03-18 11:36

貨出去人進來 藍委提自由貿易經濟特區特別條例草案

2019-03-18 11:07

王炳忠：絕不接受「窮得只剩掃帚」的戰爭未來

2019-03-18 10:51

影／江宜樺：太陽花學運事件把台灣推向難以翻身的深淵

2019-03-18 09:42

遭指控不出庭跑去台大演講 江宜樺：當天不需出庭

2019-03-18 09:24

柯文哲：永遠不要幻想一天內改變國家

2019-03-18 09:04

PO韓國瑜合體造勢照籲國民黨團結 陳學聖證實轉戰選區

2019-03-18 08:53

徐世榮將參與區段徵收違憲辯論 自稱「學術自殺」

2019-03-18 08:02

藍綠之戰關鍵 地方派系大勝真相秘辛

2019-03-15 16:09

林右昌：支持蔡英文競選連任

2019-03-14 05:02

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27

立委補選／謝龍介為農漁民行銷產品 喊拚經濟、顧腹肚

2019-03-01 13:55
看更多

熱門文章

阿根廷聖胡安號潛艦失事 竟扯上我國雄風反艦飛彈

2019-03-18 20:14

數位身分證2020年10月換發 擬取消性別、國旗

2019-03-18 15:50

參選2020 賴清德打臉好多人包括他自己

2019-03-18 15:36

賴想當總統？謝龍介撂8個字「絕對會喚醒大家記憶」

2019-03-19 08:00

賴清德突襲出手 蔡英文規劃在出國前完成登記

2019-03-18 12:26

聖胡安號失事扯雄風飛彈助推器 我專家打臉：不可能

2019-03-18 22:32

外界不斷勸進韓國瑜選總統 李佳芬嘆：我很傷腦筋

2019-03-18 15:16

被柯P點名會破產 彰化副縣長說：柯市長說的是真的

2019-03-18 17:00

陳文茜視腫瘤為小事 名醫讚她為癌友典範

2019-03-18 20:58

新身分證國旗不見了？陳美伶：目前我看到是沒有

2019-03-19 00:38

賴清德參選2020 蔡英文喊話：請大家和我走在一起

2019-03-19 00:36

登記民進黨內初選 賴清德：承擔責任勇氣 力挽狂瀾

2019-03-18 12:00

賴清德登記選總統 網友：大家都忘了當初是誰救民進黨

2019-03-18 16:19

4年前被陳菊勸退…新系夜奔勸退 擋不了賴清德逐大位

2019-03-19 00:11

蔡英文：我當總統 一國兩制不會發生

2019-03-18 16:39

賴清德：韓國瑜是百年難得一見政治奇才

2019-03-18 13:21

賴清德登記參選 前台南縣長：小英努力預防的事發生了！

2019-03-18 16:01

美最強戰車有望到手！但台灣地貌恐暴露它一大弱點

2019-03-19 09:00

提倡年金改革「加法思維」 朱立倫提三面向

2019-03-18 20:52

台南政壇：賴清德用特赦交換支持 把全民當傻瓜

2019-03-18 15:23

窮得只剩韓國瑜？ 吳敦義：有張王牌不打 不是蠢嗎

2019-03-19 00:09

應驗韓國瑜貨賣得出去 高雄農產品通路越來越多

2019-03-18 18:59

賴清德參選、綠營喊轉圜 朱學恒：我誤解民主二字？

2019-03-19 08:37

賴清德角逐2020 蘇貞昌：希望最後事情能有所轉圜

2019-03-18 19:02

影／賴選總統民調大勝蔡21% 支持赦扁逼小英表態

2019-03-18 16:49

柯文哲訪美宣傳永續發展成效 隨行議員吐槽與事實不符

2019-03-19 07:23

賴清德宣布參選 王世堅：應宣布退出新潮流

2019-03-18 15:36

遭紐約市議長放鴿子 柯P訪美一波多折

2019-03-19 06:54

賴清德選總統 藍營：提醒大家賴清德是什麼樣的人

2019-03-18 15:15

決心力挽狂瀾！ 賴清德參加初選聲明全文

2019-03-18 12:50

買高市農產品「左手換右手」? 鴻海怒駁錯誤報導

2019-03-18 12:16

撇「兄弟」賴清德 陳菊送暖：支持蔡英文競選連任

2019-03-19 10:48

賴清德登記參選引新潮流分裂？ 孫大千：鄭文燦是關鍵

2019-03-19 08:25

高嘉瑜：賴清德是民進黨最後的絕地武士！

2019-03-18 16:42

智庫最新民調：賴清德支持度大勝蔡英文

2019-03-18 12:11

數位身分證放不放國旗？徐國勇：兩蔣時代也曾沒放過

2019-03-18 19:47

新身分證取消國旗？藍委大罵：政府帶頭搞台獨

2019-03-18 21:10

明年新版身分證有玄機？ 這個號碼代表跨性別

2019-03-18 11:50

雄風飛彈與阿根廷潛艦海難有關？國防部：俄網站造謠

2019-03-19 01:01

吳敦義：徵召韓國瑜領表登記 也算徵召

2019-03-18 15:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top