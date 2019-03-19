全聯推高雄物產展 韓國瑜：盼更多人喜歡高雄農漁產品

2019-03-19 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



今年打出「一地一好物」推廣在地優質物產的全聯福利中心，本月15日到4月11日先推出「全聯高雄物產展」，將高雄10種農漁產品在全台近1000家門市販售，預計售出逾2000噸生鮮蔬果。高雄市長韓國瑜對全聯表達感謝之意，強調高雄的農漁產品不只海外受歡迎，現在經過全聯推展，希望國內更多人認識並喜歡高雄的農特產品。

韓國瑜今天和全聯執行長謝健南、高市農業局長吳芳銘等共同啟動「全聯高雄物產展」。韓國瑜說，現在高雄不只農漁產品受歡迎，澳門也來訂6600萬元的鮮花，蘭花、內門的火鶴等都受歡迎，今天還簽一份10億元的農漁產品訂單。

韓國瑜所說的10億元農、水產品訂單，是今天晚間將由農漁會與廣東潮州連都貿易公司簽訂的一年2億人幣農產品、水產品、農產加工品採購合約。

全聯高雄物產展銷售的高雄農漁產品分為蔬菜、水果、魚肉、加工品4大項，有路竹青花菜、白花菜、旗山絲瓜、美濃水蓮、永安石斑魚切片、燕巢芭樂、大樹鳳梨、美濃橙蜜香和木瓜、岡山蜂蜜吐司。