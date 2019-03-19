全聯推高雄物產展 韓國瑜：盼更多人喜歡高雄農漁產品
今年打出「一地一好物」推廣在地優質物產的全聯福利中心，本月15日到4月11日先推出「全聯高雄物產展」，將高雄10種農漁產品在全台近1000家門市販售，預計售出逾2000噸生鮮蔬果。高雄市長韓國瑜對全聯表達感謝之意，強調高雄的農漁產品不只海外受歡迎，現在經過全聯推展，希望國內更多人認識並喜歡高雄的農特產品。
韓國瑜今天和全聯執行長謝健南、高市農業局長吳芳銘等共同啟動「全聯高雄物產展」。韓國瑜說，現在高雄不只農漁產品受歡迎，澳門也來訂6600萬元的鮮花，蘭花、內門的火鶴等都受歡迎，今天還簽一份10億元的農漁產品訂單。
韓國瑜所說的10億元農、水產品訂單，是今天晚間將由農漁會與廣東潮州連都貿易公司簽訂的一年2億人幣農產品、水產品、農產加工品採購合約。
全聯高雄物產展銷售的高雄農漁產品分為蔬菜、水果、魚肉、加工品4大項，有路竹青花菜、白花菜、旗山絲瓜、美濃水蓮、永安石斑魚切片、燕巢芭樂、大樹鳳梨、美濃橙蜜香和木瓜、岡山蜂蜜吐司。
韓國瑜拿起岡山蜂蜜吐司，對選用大岡山龍眼花蜜製成的吐司，成為全聯獨家商品感到高興，即高雄不只農漁產品直接銷售給消費者，像岡山蜂蜜吐司這樣的商品也為農產找到更多出路。
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