資深外交官帶隊！台中組團赴大陸拚經濟

2019-03-19 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市長盧秀燕主張拚經濟，副市長令狐榮達昨晚率隊前往大陸，預計23日返台，此行將拜會福建、浙江等地城市，加強經貿文化交流。盧秀燕說，除了拚經濟，沒有其他意識形態，也要促進兩岸的媽祖文化宗教交流。

盧秀燕上任後，一天快閃香港拚經濟，資深外交官出身的令狐榮達昨晚率隊，包含祕書長黃崇典與經發局、農業局、觀旅局與文化局等，前往福州、泉州、廈門、杭州與寧波等地，針對農產外銷、觀光旅遊、兩岸城市郵輪及航班直航、文化、經濟等議題，尋求合作機會。

令狐榮達說，盧市長對於兩岸文化、觀光交流很重視，福州、泉州與台中有密集的宗教民間交流，此行也邀請台灣媽祖聯誼會長鄭銘坤，協助兩岸媽祖文化交流；廈門的觀光遊輪發展迅速，可作為台中借鏡。

經發局長高禩翔說，出訪將考察泉州綜合保稅區，與泉州市政府洽商以優惠租賃方案，在保稅區設置「台中市商品展售中心」，協助台中市商品可以快速打入大陸市場；另將前往杭州雲棲小鎮的兩岸青年創業基地參訪，推動具台中特色的青創政策。

農業局長蔡精強說，台中有優質的椪柑、茂谷柑、葡萄、溫帶梨、梨山茶等，盼促進農產貿易，台中有高品質的百合花、文心蘭、火鶴花、唐菖蒲等花種，百合花希望能比照文心蘭免關稅或降低關稅。

觀旅局長林筱淇說，將邀請廈門市參與「2020台灣燈會」，爭取國際郵輪「廈門-台中」兩岸直航郵輪，加強台中、廈門的觀光旅遊主管、業者交流互訪。