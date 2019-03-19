【重磅快評】蘇貞昌的「土地換鈔票」是五鬼搬運嗎？

2019-03-19 10:24 聯合報 主筆室



圖為桃園市工業區樓房。本報資料照片 分享 facebook

蘇揆拍板經濟部「工業區立體化方案」，不但定案，還要擴大實施。現有工業區廠房獎勵擴建，向上發展蓋二樓，給50％的容積獎勵；第2期擴大適用到未來開發的產業、科工、生技等各式園區，統統50％容積獎勵。蘇揆批這個「可」，可能有數千億帳面數字，這是政績。

蔡政府這陣子喊得震天價響的企業投資「五缺」問題，建廠用地難尋的「缺地」一直名列前茅；加上中美貿易戰的台商回流，生產線移回台灣，找地建廠成為關鍵因素。經濟部盤點廠房用地供應，以台灣的客觀條件，確實「俗擱大碗」建廠用地難求，怎麼辦？蘇揆的五鬼搬運新招亮眼。

以小人之心，再怎麼看蘇揆擴大工業區向上發展當然有利可圖。過去經濟部、科技部、農委會、地方政府加上私人持有，各式名號與產業有關的園區，都是以公頃為單位徵收農地，一公頃約是2、3萬元，如今賣給建廠需地的興辦企業主，則是論坪租售，2000坪廠房光土地至少5億元，想要設廠，算盤撥不過來，合理的推估轉在農地違法設工廠，還可免去各式法令檢查、規費，太划得來了。

看幾個數字即知道用地難解。包括經濟部、科技部、農委會、地方政府設置的各式工業、產業園區，面積達4.8萬餘公頃；部分因沒賣點開發進度遲滯，整體占台灣國土面積幾達1.5％，相當可觀。

麻煩的是，經濟起飛的年代早已把工業區用地用完了，如今北台灣工業區土地驚人的貴。中南部縣市大量投資的各式設廠園區，則因周遭條件配合不上，不少土地閒置，家前優勢也吸引力有限；相較於違規於農地設置工廠，仍便宜甚多。

蘇貞昌拍板工業區立體化發展，既有的4.8萬公頃，容積至少多出2萬公頃，換算成廠房建坪，至少是數千萬坪。這不打緊，去年七月經濟部工業局盤點閒置工業區土地，地方政府持有部分僅台南市提報，面積加計即達近千公頃；若其餘21縣市都提報，閒置面積不止5000公頃，這些土地若以容積50％獎勵，可興建廠房面積絕對是天文數字。

容積獎勵不是不可以，但配套的公共設施必須配合得上，否則水、電、道路供應不及，必然造成運作停擺；台北內科、林口工業區接中山高、區內塞爆，聯外也不通；這只是交通一項，水、電突然暴增的需求，恐將換來企業煮的大聲怨嘆。

解決缺地需求，蘇揆的工業區立體化是個考慮，但千萬不要是土地換錢的五鬼搬運，否則得近利但後患無窮。