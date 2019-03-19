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王金平承諾只做四年 奠定好三基礎就交棒

2019-03-19 10:03聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

日前表態參選總統的國民黨立委王金平曾公開表示，若有機會當總統，做四年就好。今天王金平接受電台專訪表示，他當總統要奠定三個基礎，包括國家要安全、社會要安定、經濟要發展，讓人民國好生活。他認為，國家體質改變，命脈處理好自然會變強，等國家起來後就交給別人，後面也會比較好做。

王金平表示，現在國家安全的威脅來自兩岸關係，只要跟中國大陸這塊處理得好，憑台灣現有的各種條件及優勢，國內環境用好，經濟就會好了。否則現在FTA要簽也沒看到身影，區域經濟組織也無法參與，所以就要跟大陸講好來去參與。

主持人詢問王金平，他的看法跟高雄市長韓國瑜的看法很像，是不是王金平做完四年以後讓韓接班？王金平說，我們不能說為了什麼人，這個時代哪有禪讓？他把國家處理好，體質改變，國家命脈處理好國家自然會強，這是四年內他要做的工作，「國家起來就交給別人，後面就比較好做了」。

主持人再問王，雖然王說總統做四年就好，但如果大家拜託繼續做？王金平直言，「我幾十年在政壇上哪一句話有食言，都是說到做到」，所以在野黨才會尊重他，他要協商事情也是要受到人家的信任。他說，在協商事情有捨也有得，承諾某些東西來換取，民進黨也感受到他說話講信用，所以大家都相當尊敬他也就是這個原因。

國民黨立委王金平上午接受電台專訪。圖／POP Redio提供
國民黨立委王金平上午接受電台專訪。圖／POP Redio提供
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王金平經濟韓國瑜
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