台灣成為鳳梨罐頭世界冠軍 幕後推手是這位日本人

2019-03-19 01:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



你可知道，台灣曾經是全世界鳳梨罐頭產量冠軍?玉山社出版新書「鳳梨罐頭的黃金年代」，邀請高雄市立歷史博物館代理館長王御風及黃于津兩位作者，協力追溯鳳梨在台灣發展的足跡。

鳳梨的金黃色澤、酸甜滋味更讓人難忘。卻多少人知道，鳳梨罐頭曾是台灣最重要的農產出口品項。二戰之後，台灣甚至一度是全世界鳳梨罐頭產量冠軍。而台灣之所以可以成為鳳梨罐頭冠軍，得歸功於日據時代的全力推展。

最早將鳳梨罐頭引入台灣者，是在高雄鳳山設立「岡村鳳梨罐詰工場」的岡村庄太郎。透過他的巧思，保鮮期不長，原本只能用來鮮食、佐菜的鳳梨，被填裝進罐頭、飄洋過海，送到海外消費者手上。

台灣跟鳳梨罐頭的緣分要從19世紀末說起。當時來到台灣的日人，對於在日本未曾見過的熱帶水果，可說是印象深刻。1895年，尚與台灣反抗軍搏鬥的日本首任總督樺山資紀，就算仍處於戰事吃緊的狀態，也迫不及待將他在台灣所嚐到的美味送回日本。他各寄出一箱鳳梨及香蕉給皇太后、太后、皇太子。

1895年12月，岡村庄太郎來到台灣，在台南的第二師團第二旅團軍營內販賣日用品及飲食。有著靈敏生意嗅覺的他發現，台灣鳳梨雖然美味，但鳳梨不能久放，如果要賣到日本，讓更多日人嚐到這種美味，軍隊熟悉的罐頭是個好點子，鳳梨罐頭就這樣在台灣誕生。

1901年，岡村製作的鳳梨罐頭在台南縣農產品評會獲得三等賞。製作過程中，岡村庄太郎發現鳳梨的保存期極短，鳳梨最美味的時刻，就是剛摘下的瞬間。在當年，唯一能夠解決的辦法，就是將製作罐頭的工廠廠址，設置得越接近產地越好。

南部鳳梨主要產地是鳳山及大樹，但論及交通便利性及人口密集性，自然以當時鳳山廳治所在地的鳳山街為首選，因此岡村庄太郎決定在鳳山街設置「岡村鳳梨罐詰工場」，並得到總督府的金錢和人力的支援。1903年，岡村生產出的鳳梨罐頭參加大阪博覽會，大為轟動，打響了台灣鳳梨罐頭的名聲，讓台灣鳳梨罐頭有個美好的起點。

不過，當時鳳梨罐頭因整體成本太高，一直無法獲利，總督府積極尋找解方。專家前往當時產量最高的夏威夷參考，發現台灣原產的「在來種」，雖然口味及香氣較佳，但在製罐上需要更繁複的手續，不如夏威夷的「開英種」，認為應將「在來種」改成「開英種」，並模仿夏威夷的大農場、全自動生產，降低人力及成本，才是未來的趨勢。