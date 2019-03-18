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再爆破產邊緣縣市 柯Ｐ：請財政部公布數字

2019-03-18 23:07聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲目前人在美國出訪，不過美國時間17日下午和大紐約地區留學生座談時，卻意外點名彰化、高雄將是下一個破產的縣市，引發熱議。高市府財政局則反駁柯文哲的說法，強調高市舉債上限還有約635億，近年也積極開源節流，債務已有效控管中。

對此，柯文哲則顯得一派輕鬆，強調只要叫財政部把每個縣市的財務狀況公布一下，每個縣市的舉債上限公佈出來就知道了。

柯文哲說，每次都說用數字回答，那就請財政部或主計處，公布每個縣市的舉債上限剩下多少。

柯文哲紐約破產
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