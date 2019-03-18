【即時短評】兩個太陽浮檯面 英賴互動有跡可循

2019-03-18 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



前行政院長賴清德今出乎意料，投下政治震撼彈，宣布登記參加民進黨黨內初選，將與蔡英文總統角逐誰來代表民進黨出戰二Ｏ二Ｏ總統大選，也讓過去外界僅能霧裡看花的「兩個太陽」，正式浮上檯面。

然而，從英賴體制轉眼成英賴對決，中間過程不乏蛛絲馬跡，特別是行政院長蘇貞昌上台後，英賴以往的互動更顯得突兀。

最明顯的就是，近期蔡英文與蘇貞昌合作無間，經常針對兩岸議題一搭一唱，一邊在迴廊談話，一邊在立院詢答；一個喊「辣台妹」，一個要用掃帚戰至最後一刻；一個力抗「一國兩制」，另一個邱吉爾上身。顯然兩人在議題上有充分的默契，蘇貞昌也獲得充分的授權發言。

而兩人的默契不只局限在兩岸，像是打擊假訊息流竄，一邊蔡英文說要修法重罰，蘇貞昌馬上口頭施壓NCC，批評他什麼都不管－二人口徑一致，形成府院同聲的情況。

反觀賴清德擔任閣揆時期，府院壁壘分明，每每賴被問到兩岸議題，賴清德最常說的不外乎強調「兩岸政策是總統權責」，若要公開表態，也會明言他「個人」是務實的台獨工作者，而非行政院的態度。府院極少在兩岸題目上分進合擊。

這個問題在內政議題上也表露無遺。以賴清德在去年拋出行政院可以同意重新評估深澳電廠停建的可行性時為例，蔡英文的反應卻是：「賴院長不是說了嗎？」「不照他的意思，要照誰的意思？」英賴之間權責清楚，互不干涉，是賴清德擔任閣揆時的一大特點。

若說蘇是一名猛將，賴清德的做事風格更嚮往成為一名儒將，要知所進退，講究羽扇綸巾，作戰要能運籌帷幄之中，決勝千里之外，態度永遠從容不迫。而賴其實非常認真，屬於「親力親為」型，政院上下凡事都要經過他手，親自主持開會的次數恐怕遠勝蘇。

然而賴失策的是，行政院長本質上是一名政治承擔者，做得再好都是消耗品，更沒料到民眾所期待看到的政治人物不必深謀遠慮，而是做事要捲袖子，弄到灰頭土臉、苦民所苦，馬上就能給個交代的父母官。

而在歷經勞基法再修法、深澳電廠案等消磨後，賴的光環已有消退，九合一選舉後的敗選承擔，成為賴必要的「承擔」，他必須轉進，退守大本營，重新儲存政治能量。

從如今賴清德登記參選來看他當時的決定，正是為總統路預留空間，恐怕也是不可不為的決定。假如他當初選擇續任行政院長，不但得繼續在政治第一線衝刺，也違背社會普遍期待改變的氛圍，最終恐被迫將政治前途交由黨的安排。賴的退讓是止損，也給予他更多選擇的空間。是決定與蔡英文搭檔參選，還是主動出擊，賴清德顯然現在選擇後者。