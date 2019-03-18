影／太陽花五周年 江宜樺：把台灣推向難以翻身深淵

2019-03-18 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姣琪 ╱即時報導



318太陽花學運滿五周年，行政院前院長江宜樺今日（18日）接受電台專訪，回憶當年，他認為318學運是被拿來當作政治工具操弄的歷史事件，台灣進入區域經貿體系被迫中斷，兩岸協商全部停擺，如今五年過去了，兩岸協議監督條例目前仍躺在立院中，連審都不審，替當年參加的學生感到難過，因為他們無法從他人創造的集體仇恨中走出，這些學生仍然習慣用政治性的方式操弄，主導他們想控制的事物。

民進黨立委李俊俋則表示，台灣主權獨立、尊重、平等才是兩岸合作最大關鍵，認為跟大陸綁的越緊，對台灣越不樂觀，更批評馬英九任內跟大陸往來密切，結果經濟成長是負的，現今本質上倒退的，不是台灣而是大陸，年輕人薪水沒有成長是將近20年來的事情，跟服貿、貨貿無關，然而服貿、貨貿或者自經區開放，會不會讓年輕人薪水更低？問題應該在這才對。