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影／賴選總統民調大勝蔡21% 支持赦扁逼小英表態

2019-03-18 16:49聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

行政院前院長賴清德18日前往民進黨中央黨部登記2020黨內總統初選，對於賴清德先前說過「成功不必在我」，現在又搶頭香登記，賴清德說：「站在今天這個處境來看2020年的困局，有許許多多的聲音，督促我一定要承擔責任，並且決心竭盡所能，凝聚社會支持的力量力挽狂瀾」。不過大家也關注的是賴清德曾說過支持特赦前總統陳水扁的主張，賴清德再次強調：「過去本來就主張，阿扁應該要得到特赦，不管我擔任什麼樣的位子，這樣的想法不會改變」。

而同一天新台灣國策智庫也發表民調顯示，2020總統大選中，如果在民進黨中參選的是蔡英文總統和賴清德，民眾比較支持哪一位代表民進黨參選2020的總統？其中賴清德獲得50.9%的支持率，遠勝於蔡英文的29.2%，東華大學教授施正鋒分析，賴清德先前就表態自己是務實的台獨立場，相較於蔡英文的維持現狀，立場更顯鮮明。而且蔡英文在年金議題及轉型正義等議題上，可信度也被大家所質疑。

針對賴清德將帶給蔡英文不小的壓力，目前民進黨內的主流意見還是傾向「蔡賴配」，民進黨立委劉櫂豪說，這種組合他非常支持，而且也有助於贏得勝選，國民黨立委李彥秀則表示：「雖然現在蔡賴配是民進黨的主流意見，但是賴清德他本身的意願，到底是這次登記要跟蔡英文PK呢？還是真的是只是表態，其實都是值得觀察」，而賴清德的嫡系立委林俊憲則說：「賴清德決定要參選總統，一定是多方的考量，不會說單一因素，不會只是獨派或阿扁，就讓他做成這樣一個決定」。

行政院前院長賴清德上午前往民進黨中央黨部登記參選民進黨黨內總統提名，賴清德表示，...
行政院前院長賴清德上午前往民進黨中央黨部登記參選民進黨黨內總統提名，賴清德表示，回應基層民眾的支持，必須承擔責任。記者鄭超文／攝影
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賴清德民進黨蔡英文
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