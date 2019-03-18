影／賴選總統民調大勝蔡21% 支持赦扁逼小英表態

2019-03-18 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王彥鈞 ╱即時報導



行政院前院長賴清德18日前往民進黨中央黨部登記2020黨內總統初選，對於賴清德先前說過「成功不必在我」，現在又搶頭香登記，賴清德說：「站在今天這個處境來看2020年的困局，有許許多多的聲音，督促我一定要承擔責任，並且決心竭盡所能，凝聚社會支持的力量力挽狂瀾」。不過大家也關注的是賴清德曾說過支持特赦前總統陳水扁的主張，賴清德再次強調：「過去本來就主張，阿扁應該要得到特赦，不管我擔任什麼樣的位子，這樣的想法不會改變」。

而同一天新台灣國策智庫也發表民調顯示，2020總統大選中，如果在民進黨中參選的是蔡英文總統和賴清德，民眾比較支持哪一位代表民進黨參選2020的總統？其中賴清德獲得50.9%的支持率，遠勝於蔡英文的29.2%，東華大學教授施正鋒分析，賴清德先前就表態自己是務實的台獨立場，相較於蔡英文的維持現狀，立場更顯鮮明。而且蔡英文在年金議題及轉型正義等議題上，可信度也被大家所質疑。