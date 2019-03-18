反李進勇掌中選會 如殺人犯當警察

2019-03-18 16:14 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



雲林縣長參選人王麗萍（左）與台中市選監小組召集王洲民（右）指控，前雲林縣長李進勇於九合一選舉期間違法懸掛競選旗幟。（photo by 施養正/台灣醒報） 分享 facebook 「怎麼可以讓一個殺人犯當警政署長！」台中市選監小組召集王洲民18日痛批，前雲林縣長李進勇於去年1124大選期間，公然違反選罷法張貼競選旗幟，如今政府卻屬意讓他接任中選會，「根本是侮辱民主！」左翼聯盟中央委員林深靖也質疑，過去太陽花反黑箱，「如今偌大的黑箱擺在眼前，人都跑哪去了？」

民主民主 誰民誰主

王洲民指出，據《選罷法》規定，「自發布選舉公告日起至法定競選活動期間前，不得散發傳單或懸掛標語、壁報從事競選宣傳。」李進勇於去年九合一大選期間，違法於路口及交通要道周邊懸掛競選旗幟，且張貼時間明顯不符規定，依法可開罰1000元至10000元台幣，過去蔡英文競選總統時就有判罰案例。

他強調，自己不否認民主就是酬庸政治，雖然李進勇有許多專長，但政府必須放對位置，「去法務部、內政部都可以，就是不能去中選會！」

「反黑箱的太陽花們現在在哪？」林深靖質疑，過去天天對國民黨打著「反黑箱」旗幟的太陽花們，如今面對更大的黑箱卻默不作聲。而他認為政府明顯違法制憲精神，「一個被民眾選票唾棄的人，官位竟然越做越大！」，憲法規定「主權在民」，但如今看來，「民主民主，百姓是民，政府才是主。」

「殺人犯當警政署長」

公民代表施朝祥也指出，競選旗幟懸掛在路口及交通要道不僅有礙觀瞻，更對民眾的交通安全產生威脅，有些旗幟根本就遮住交通號誌。李進勇身為雲林縣長，卻「知法玩法」，政府若真的任用他為中選會主委，明顯破壞「法治國精神」。

去年也參選雲林縣長的王麗萍說，據中選會針對九合一大選的檢討報告指出，單就雲林縣的檢舉案件就高達210件，其中「違法懸掛標語旗幟」多達207件，當時李進勇身為父母官不但不以身作則，甚至帶頭作亂。她更說，檢舉案件至今100天，主管機關卻毫無下文，懷疑有「吃案」的嫌疑。

王洲民補充，李進勇固然是人才，但若放在中選會，身為地方選監小組的他絕對不想為其效力，因為讓一個違反《選罷法》的人當中選會主委，等於叫一個殺人犯擔任警政署長，實在難以服眾。

雲林縣內違法懸掛的旗幟（photo by 網路截圖）

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