親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
府院防堵假訊息
特赦扁呼聲再起
藍綠布局拚立委
2020誰來選總統
柯文哲赴美訪問
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

數位身分證2020年10月換發 擬取消性別、國旗

參選2020 賴清德打臉好多人包括他自己

反李進勇掌中選會 如殺人犯當警察

2019-03-18 16:14台灣醒報 記者施養正╱台北報導

雲林縣長參選人王麗萍（左）與台中市選監小組召集王洲民（右）指控，前雲林縣長李進勇...
雲林縣長參選人王麗萍（左）與台中市選監小組召集王洲民（右）指控，前雲林縣長李進勇於九合一選舉期間違法懸掛競選旗幟。（photo by 施養正/台灣醒報）
分享
「怎麼可以讓一個殺人犯當警政署長！」台中市選監小組召集王洲民18日痛批，前雲林縣長李進勇於去年1124大選期間，公然違反選罷法張貼競選旗幟，如今政府卻屬意讓他接任中選會，「根本是侮辱民主！」左翼聯盟中央委員林深靖也質疑，過去太陽花反黑箱，「如今偌大的黑箱擺在眼前，人都跑哪去了？」

民主民主 誰民誰主

王洲民指出，據《選罷法》規定，「自發布選舉公告日起至法定競選活動期間前，不得散發傳單或懸掛標語、壁報從事競選宣傳。」李進勇於去年九合一大選期間，違法於路口及交通要道周邊懸掛競選旗幟，且張貼時間明顯不符規定，依法可開罰1000元至10000元台幣，過去蔡英文競選總統時就有判罰案例。

他強調，自己不否認民主就是酬庸政治，雖然李進勇有許多專長，但政府必須放對位置，「去法務部、內政部都可以，就是不能去中選會！」

「反黑箱的太陽花們現在在哪？」林深靖質疑，過去天天對國民黨打著「反黑箱」旗幟的太陽花們，如今面對更大的黑箱卻默不作聲。而他認為政府明顯違法制憲精神，「一個被民眾選票唾棄的人，官位竟然越做越大！」，憲法規定「主權在民」，但如今看來，「民主民主，百姓是民，政府才是主。」

「殺人犯當警政署長」

公民代表施朝祥也指出，競選旗幟懸掛在路口及交通要道不僅有礙觀瞻，更對民眾的交通安全產生威脅，有些旗幟根本就遮住交通號誌。李進勇身為雲林縣長，卻「知法玩法」，政府若真的任用他為中選會主委，明顯破壞「法治國精神」。

去年也參選雲林縣長的王麗萍說，據中選會針對九合一大選的檢討報告指出，單就雲林縣的檢舉案件就高達210件，其中「違法懸掛標語旗幟」多達207件，當時李進勇身為父母官不但不以身作則，甚至帶頭作亂。她更說，檢舉案件至今100天，主管機關卻毫無下文，懷疑有「吃案」的嫌疑。

王洲民補充，李進勇固然是人才，但若放在中選會，身為地方選監小組的他絕對不想為其效力，因為讓一個違反《選罷法》的人當中選會主委，等於叫一個殺人犯擔任警政署長，實在難以服眾。

雲林縣內違法懸掛的旗幟（photo by 網路截圖）

【更多精采內容，詳見

李進勇中選會選罷法
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

遭到韓粉騷擾影響小孩安全 黃光芹確定29日卸下主持棒

2019-03-18 15:47

蔡總統接見醫療團 感謝讓友邦感受台灣溫暖

2019-03-18 15:05

影／遭蘇揆怒轟！NCC：媒體自律已無用

2019-03-18 14:57

教部卡國語日報？立委控：意圖霸占民間資產

2019-03-18 14:28

觀察站／賴清德打亂節奏 引出民進黨的「台獨選擇障礙」

2019-03-18 14:21

太陽花5年了 江宜樺：學生要脅占領的態度像土匪

2019-03-18 14:17

藍委聯合15縣市長 推自貿特區

2019-03-18 14:16

陳美伶：台灣是自由貿易島 再畫特區不公平

2019-03-18 14:16

陸3C產品 機敏性行政法人都將納管

2019-03-18 14:13

防止兒虐 民進黨團推修法：希望母親節前三讀

2019-03-18 13:17

不後悔驅離 江宜樺批學生要脅占領的態度像土匪

2019-03-18 11:57

賴清德選總統 侯友宜：有人積極為台灣做事很好

2019-03-18 11:53

教育部：國語日報社不應逸脫政府應有監督

2019-03-18 11:50

推自經區？ 陳美伶：台灣是自由貿易島 再畫特區不公平

2019-03-18 11:43

柯志恩呼籲教育部尊重司法 不要再卡國語日報

2019-03-18 11:36

貨出去人進來 藍委提自由貿易經濟特區特別條例草案

2019-03-18 11:07

王炳忠：絕不接受「窮得只剩掃帚」的戰爭未來

2019-03-18 10:51

影／江宜樺：太陽花學運事件把台灣推向難以翻身的深淵

2019-03-18 09:42

遭指控不出庭跑去台大演講 江宜樺：當天不需出庭

2019-03-18 09:24

柯文哲：永遠不要幻想一天內改變國家

2019-03-18 09:04

PO韓國瑜合體造勢照籲國民黨團結 陳學聖證實轉戰選區

2019-03-18 08:53

離開舒適圈 陳學聖臉書宣布轉戰桃園第六選區

2019-03-18 08:10

徐世榮將參與區段徵收違憲辯論 自稱「學術自殺」

2019-03-18 08:02

太陽花學運5周年 蔡正元回顧：當時整個政府像中風

2019-03-18 02:01

2020新北立委／藍積極搶攻 綠打保衛戰

2019-03-18 00:42

「跨出舒適圈！」 陳學聖轉戰桃園第6選區

2019-03-18 00:01

搶攻2020立委 藍綠積極布局

2019-03-17 23:58

2020立委藍初選 中壢吳志揚vs.魯明哲

2019-03-17 23:53

震撼彈！不忍黨內分裂 陳學聖：該離開舒適圈了

2019-03-17 23:44

交通部新布局 龍團隊成形

2019-03-17 23:21

【即時短評】2020大戰 「贏了關中，輸了中原」？

2019-03-17 22:34

大貨車舊換新減稅最高40萬 政院18日與綠委討論

2019-03-17 21:25

看好「韓流」延燒 2020藍營老將新兵搶進國會

2019-03-17 19:52

打通高屏後花園增百億 蘇揆：不能像餐廳出菜慢慢來

2019-03-17 16:19

韓國瑜若選總統...學者建議：對國安也要給個說法

2019-03-17 14:50

讓大家知道「我保五我辛苦」 蘇貞昌慰勞燈會支援警力

2019-03-17 13:59

凌友詩被罰50萬要申訴 內政部：在中國可沒申訴機會

2019-03-17 13:21

沈智慧推夜間配反光衣 九成網友反對「多此一舉」

2019-03-17 12:09

總統：3項政策方針 全力支持中醫藥發展

2019-03-17 12:05
看更多

熱門文章

陸生問：若擔任台灣領導人怎處理兩岸 柯文哲14字回擊

2019-03-18 05:43

美即將宣布M1戰車軍售 陸海空總價超過3200億元

2019-03-17 22:14

震撼彈！不忍黨內分裂 陳學聖：該離開舒適圈了

2019-03-17 23:44

民進黨總統初選 賴清德將登記

2019-03-18 09:02

韓國瑜退燒？ 他揭國民黨立委補選反而賺到三件事

2019-03-18 10:17

賴清德直球對決蔡英文 羅智強：也算夠狠的！

2019-03-18 11:11

總統路提前翻車？一場補選看清柯P的「毒藥」屬性

2019-03-18 08:00

整理包／10人表態參選2020總統大選 看國民兩黨提名時間表

2019-03-18 09:28

連勝文點出國民黨選舉問題癥結 韓國瑜累垮後怎麼辦？

2019-03-17 17:44

空軍宣布 鳳展計畫構改F-16戰機首批已交機

2019-03-18 10:37

【重磅快評】賴清德拋直球對決，藍營還在自嗨？

2019-03-18 10:46

柯文哲逛911紀念館快閃 小瑕疵引館方動怒

2019-03-18 01:49

孫大千敬告國民黨太陽 不能神救援也別當豬隊友

2019-03-18 08:10

賴清德突襲出手 蔡英文規劃在出國前完成登記

2019-03-18 12:26

賴清德將登記民進黨初選 參選2020總統

2019-03-18 09:12

登記民進黨內初選 賴清德：承擔責任勇氣 力挽狂瀾

2019-03-18 12:00

「賈新文」做掉多少候選人？第一苦主絕對是他

2019-03-18 09:00

韓國瑜傳話 鄭世維趕忙謝票

2019-03-18 00:24

台南立委補選輸韓流消退？ 謝龍介：不可能啦

2019-03-17 19:00

賴清德將參選2020？ 羅文嘉：黨無分裂本錢

2019-03-18 09:40

PO韓國瑜合體造勢照籲國民黨團結 陳學聖證實轉戰選區

2019-03-18 08:53

韓國瑜赴美演講票開賣…民眾徹夜排隊 20分鐘票搶光

2019-03-18 06:50

促國民黨反省 胡志強：8個太陽來天氣也不會好

2019-03-17 19:48

【即時短評】2020大戰 「贏了關中，輸了中原」？

2019-03-17 22:34

訪美不忘批時政 柯文哲預言：下個破產的是彰化

2019-03-18 05:48

【即時短評】面對利誘挖牆角 國民黨的2020隱憂

2019-03-17 19:49

賴清德：韓國瑜是百年難得一見政治奇才

2019-03-18 13:21

參選2020 賴清德打臉好多人包括他自己

2019-03-18 15:36

離開舒適圈 陳學聖臉書宣布轉戰桃園第六選區

2019-03-18 08:10

高雄「打狗肉包子」爭霸賽 十大包子名單出爐

2019-03-17 17:24

打假訊息 蘇揆痛批NCC「誰都管他不到 他也什麼都不管」

2019-03-18 00:31

陳水扁輔選立委補選有功？王鴻薇：賴清德認證扁可回監

2019-03-17 19:15

下屆台南立委選情 轉趨渾沌？

2019-03-18 00:04

賴清德選總統？鄭文燦：意外！憂心民進黨分歧

2019-03-18 11:06

假訊息… 馬政府也被整過 韓國瑜批綠雙重標準

2019-03-18 00:46

賴清德登記參選 陳菊：很關心也很憂心

2019-03-18 11:15

韓流消退？台南立委選情 藍軍受韓激勵投入大爆發

2019-03-17 17:30

民進黨總統初選今領表 「蔡賴配」幾成定局

2019-03-18 00:18

韓流威力弱？ 余天：柯文哲自己試試

2019-03-18 00:10

太陽花學運5周年 蔡正元回顧：當時整個政府像中風

2019-03-18 02:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top