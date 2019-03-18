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兩岸關係難解 公民陣線凝聚台灣共識

2019-03-18 16:12台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

台灣公民陣線於17日成立，希望凝聚台灣共識，守護台灣民主與主權完整。（Photo...
台灣公民陣線於17日成立，希望凝聚台灣共識，守護台灣民主與主權完整。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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台灣公民陣線於18日在台大校友會館成立，76位發起人表示，因應去年地方選舉結果，可能讓台灣重起向中國靠攏的現象，他們希望透過匯集公民力量，守護台灣民主。但對此，文化大學副教授林忠山受訪時表示，兩岸非官方經貿交流量多，並不是去中就可以解決。

「公民政綱」盼對話

台灣公民陣線發起人之一賴忠強表示，去年的選舉雖然只是地方層級，但卻給國際錯誤的訊息，全世界自由陣營在反抗極權中國之際，台灣卻有傾中的傾向。因此，希望在台灣民主、主權完整的前提下，他們希望透過成立公民陣線，提出「公民政綱」，與各政黨進行交流，將相關內容逐步付諸實踐。

交通大學林秀幸教授說，台灣經濟層面的困頓非單一因素所組成，而是累積數十年的依賴體系與威權歷史造就的思考怠惰與回應被動所致，不管在政治、經濟與文化，都欠缺以台灣為主體的思考。她表示，公民陣線希望透過「台灣共同體」的打造作為突破歷史的戰略，凝聚台灣共識。

台北大學助理教授沈柏洋也說，台灣已無可避免進入複合媒介進行的資訊戰，公民陣線認為，中國採用俄羅斯模式介入台灣，散布假消息影響人民資訊接收。政府除了要儘速建立相關機制外，人民也要自我覺醒，藉由民間努力建立對應資訊戰的機制，避免台灣陷入資訊戰的最後陷阱：「被迫接受統一。」

去中無法解決

不過文化大學副教授林忠山在受訪時表示，兩岸和平協議現在連內容都還沒有出來，只是一個想法，不能說簽定協議就會被迫統一。另外，兩岸雖然現在沒有打仗，但在法律上仍處於敵對狀態，兩岸關係需要透過和平協議進行釐清。

他也提到，在媒介管理上，如果任意收緊言論自由，反而還是重回過去威權的老路，對於言論自由的限制還是傷害了台灣的民主自由。而且兩岸的經貿關係密切，不是所有問題都用去中就可以解決。

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