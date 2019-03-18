遭到韓粉騷擾影響小孩安全 黃光芹確定29日卸下主持棒

2019-03-18 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



資深媒體人黃光芹因遭韓粉騷擾，甚至威脅到小孩安全，日前宣布辭去Pop Radio《Pop搶先爆》廣播節目主持人；Pop Radio今天發表聲明，確定黃光芹29日卸下主持人。

高雄市長韓國瑜日前受邀接受黃光芹專訪，訪談中提及「市長是否做好做滿」，事後引起支持韓國瑜選總統的韓粉不滿，甚至有人揚言要對黃的兒子、丈夫不利。

黃光芹隨後與丈夫楊文嘉到新北市林口警分局報案，並對3名網友提告恐嚇，並在14日宣布已向Pop Radio《Pop搶先爆》節目請辭，將在近期內交出主持棒回歸家庭。

Pop Radio今天也在臉書發表聲明，貼文如下：

針對《POP搶先爆》節目主持人黃光芹女士於3月14日請辭一事，台北流行廣播電台表示十分遺憾。由於《POP搶先爆》節目來賓邀約已排定至三月底，黃光芹女士亦秉持工作倫理，在此期間如期完成節目邀訪，並將於3月29日卸下《POP搶先爆》節目主持人職務。

面對近日各種不實傳言揣測黃光芹女士請辭原因，台北流行廣播電台重申，並未遭受外界壓力，也不願失去一位優秀主持人，但幾經溝通，台北流行廣播電台敬請各界尊重主持人生涯規劃。

言論自由之真諦，在於尊重彼此的發言。但面對非理性言論，台北流行廣播電台也不容忽視。為確保電台每一位工作同仁人身自由，如面臨謾罵與毀謗，台北流行廣播亦將保留法律追究權利程序。