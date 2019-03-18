外界不斷勸進韓國瑜選總統 李佳芬嘆：我很傷腦筋

2019-03-18 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



前行政院長賴清德今早領表宣布參加總統初選，稱讚韓國瑜是百年難得一見的政治奇才，期待在2020總統大選與韓進行君子之爭。高雄市長夫人李佳芬在六龜山區擔任一日志工，接受媒體訪問時說，沒有所謂韓流不韓流，無論哪一個政黨，出來的人一定要有心為國家做事；針對外界不斷勸進韓國瑜參選總統一事，她感到「很傷腦筋」。

今天上午，高雄市長夫人李佳芬帶著童書到六龜贈送弱勢孩童，也到近日家中變故的小孩家中關心兩名幼童生活，中午跟龍興國小社區關懷據點的學童一起吃營養午餐，並幫學童試穿公益團體贈送的鞋子。

志工活動期間，賴清德領表參加民進黨黨內初選，並說期待在總統大選與韓國瑜迎戰。現場媒體詢問「清流戰韓流」一事，李佳芬訝異說，她不知道這個消息，沒有所謂韓流不韓流，其實就是民心加民怨，這一、兩年聽太多了，不管哪一個政黨的人要投入政治活動，大家都可以去選擇，選擇前提是出來的人除了有能力，也要有心為國家做事，無心、無能力不如告老還鄉，還比較舒服一點。