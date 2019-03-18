影／遭蘇揆怒轟！NCC：媒體自律已無用

2019-03-18 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊凱竣 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌昨天（17日）痛批NCC放任特定媒體宣傳假新聞，什麼都不管。今天NCC主委詹婷怡出席交通委會報告前接受媒體聯訪，強調要強化廣電媒體的自律，提振媒體的公信力。詹婷怡指出，因為現在看到滿多的狀況，其實媒體的自律已經不能完全發揮效用，並說明已經啟動很多行政調查會陸續審意和討論。