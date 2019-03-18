親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
府院防堵假訊息
特赦扁呼聲再起
藍綠布局拚立委
2020誰來選總統
柯文哲赴美訪問
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

五年賣出2.4億台 史上賣最好iPhone五月將停產

影／遭蘇揆怒轟！NCC：媒體自律已無用

2019-03-18 14:57聯合報 記者楊凱竣╱即時報導

行政院長蘇貞昌昨天（17日）痛批NCC放任特定媒體宣傳假新聞，什麼都不管。今天NCC主委詹婷怡出席交通委會報告前接受媒體聯訪，強調要強化廣電媒體的自律，提振媒體的公信力。詹婷怡指出，因為現在看到滿多的狀況，其實媒體的自律已經不能完全發揮效用，並說明已經啟動很多行政調查會陸續審意和討論。

至於被記者問到是否會考慮辭職，詹婷怡表示，自己既然答應來到這個地方，就會全力把該做的事情做好，「要幫台灣把這個環境建構的更好」、「一定會持續地努力」。

NCC主委詹婷怡出席交通委會報告前接受媒體聯訪。記者楊凱竣／攝影
NCC主委詹婷怡出席交通委會報告前接受媒體聯訪。記者楊凱竣／攝影
分享

NCC行政院假新聞
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

蔡總統接見醫療團 感謝讓友邦感受台灣溫暖

2019-03-18 15:05

教部卡國語日報？立委控：意圖霸占民間資產

2019-03-18 14:28

太陽花5年了 江宜樺：學生要脅占領的態度像土匪

2019-03-18 14:17

藍委聯合15縣市長 推自貿特區

2019-03-18 14:16

陳美伶：台灣是自由貿易島 再畫特區不公平

2019-03-18 14:16

陸3C產品 機敏性行政法人都將納管

2019-03-18 14:13

防止兒虐 民進黨團推修法：希望母親節前三讀

2019-03-18 13:17

不後悔驅離 江宜樺批學生要脅占領的態度像土匪

2019-03-18 11:57

賴清德選總統 侯友宜：有人積極為台灣做事很好

2019-03-18 11:53

教育部：國語日報社不應逸脫政府應有監督

2019-03-18 11:50

推自經區？ 陳美伶：台灣是自由貿易島 再畫特區不公平

2019-03-18 11:43

柯志恩呼籲教育部尊重司法 不要再卡國語日報

2019-03-18 11:36

貨出去人進來 藍委提自由貿易經濟特區特別條例草案

2019-03-18 11:07

王炳忠：絕不接受「窮得只剩掃帚」的戰爭未來

2019-03-18 10:51

影／江宜樺：太陽花學運事件把台灣推向難以翻身的深淵

2019-03-18 09:42

遭指控不出庭跑去台大演講 江宜樺：當天不需出庭

2019-03-18 09:24

柯文哲：永遠不要幻想一天內改變國家

2019-03-18 09:04

PO韓國瑜合體造勢照籲國民黨團結 陳學聖證實轉戰選區

2019-03-18 08:53

離開舒適圈 陳學聖臉書宣布轉戰桃園第六選區

2019-03-18 08:10

徐世榮將參與區段徵收違憲辯論 自稱「學術自殺」

2019-03-18 08:02

太陽花學運5周年 蔡正元回顧：當時整個政府像中風

2019-03-18 02:01

2020新北立委／藍積極搶攻 綠打保衛戰

2019-03-18 00:42

「跨出舒適圈！」 陳學聖轉戰桃園第6選區

2019-03-18 00:01

搶攻2020立委 藍綠積極布局

2019-03-17 23:58

2020立委藍初選 中壢吳志揚vs.魯明哲

2019-03-17 23:53

震撼彈！不忍黨內分裂 陳學聖：該離開舒適圈了

2019-03-17 23:44

交通部新布局 龍團隊成形

2019-03-17 23:21

【即時短評】2020大戰 「贏了關中，輸了中原」？

2019-03-17 22:34

大貨車舊換新減稅最高40萬 政院18日與綠委討論

2019-03-17 21:25

看好「韓流」延燒 2020藍營老將新兵搶進國會

2019-03-17 19:52

打通高屏後花園增百億 蘇揆：不能像餐廳出菜慢慢來

2019-03-17 16:19

韓國瑜若選總統...學者建議：對國安也要給個說法

2019-03-17 14:50

讓大家知道「我保五我辛苦」 蘇貞昌慰勞燈會支援警力

2019-03-17 13:59

凌友詩被罰50萬要申訴 內政部：在中國可沒申訴機會

2019-03-17 13:21

沈智慧推夜間配反光衣 九成網友反對「多此一舉」

2019-03-17 12:09

總統：3項政策方針 全力支持中醫藥發展

2019-03-17 12:05

【即時短評】韓流沒好好用 恐反成國民黨2020隱憂

2019-03-17 12:05

獨／王世堅中正萬華民調勝出 選不選立委他這麼說

2019-03-17 11:20

顏擇雅：中對台「以經逼政」 2020年是最後機會

2019-03-17 11:04
看更多

熱門文章

陸生問：若擔任台灣領導人怎處理兩岸 柯文哲14字回擊

2019-03-18 05:43

美即將宣布M1戰車軍售 陸海空總價超過3200億元

2019-03-17 22:14

民進黨總統初選 賴清德將登記

2019-03-18 09:02

震撼彈！不忍黨內分裂 陳學聖：該離開舒適圈了

2019-03-17 23:44

韓國瑜退燒？ 他揭國民黨立委補選反而賺到三件事

2019-03-18 10:17

賴清德直球對決蔡英文 羅智強：也算夠狠的！

2019-03-18 11:11

總統路提前翻車？一場補選看清柯P的「毒藥」屬性

2019-03-18 08:00

連勝文點出國民黨選舉問題癥結 韓國瑜累垮後怎麼辦？

2019-03-17 17:44

整理包／10人表態參選2020總統大選 看國民兩黨提名時間表

2019-03-18 09:28

柯文哲逛911紀念館快閃 小瑕疵引館方動怒

2019-03-18 01:49

【重磅快評】賴清德拋直球對決，藍營還在自嗨？

2019-03-18 10:46

空軍宣布 鳳展計畫構改F-16戰機首批已交機

2019-03-18 10:37

賴清德將登記民進黨初選 參選2020總統

2019-03-18 09:12

賴清德突襲出手 蔡英文規劃在出國前完成登記

2019-03-18 12:26

「賈新文」做掉多少候選人？第一苦主絕對是他

2019-03-18 09:00

登記民進黨內初選 賴清德：承擔責任勇氣 力挽狂瀾

2019-03-18 12:00

孫大千敬告國民黨太陽 不能神救援也別當豬隊友

2019-03-18 08:10

韓國瑜走下神壇？ 王世堅：國民黨對不起韓國瑜

2019-03-17 16:04

打通高屏後花園增百億 蘇揆：不能像餐廳出菜慢慢來

2019-03-17 16:19

台南立委補選輸韓流消退？ 謝龍介：不可能啦

2019-03-17 19:00

韓國瑜傳話 鄭世維趕忙謝票

2019-03-18 00:24

促國民黨反省 胡志強：8個太陽來天氣也不會好

2019-03-17 19:48

賴清德將參選2020？ 羅文嘉：黨無分裂本錢

2019-03-18 09:40

韓國瑜赴美演講票開賣…民眾徹夜排隊 20分鐘票搶光

2019-03-18 06:50

PO韓國瑜合體造勢照籲國民黨團結 陳學聖證實轉戰選區

2019-03-18 08:53

【即時短評】2020大戰 「贏了關中，輸了中原」？

2019-03-17 22:34

訪美不忘批時政 柯文哲預言：下個破產的是彰化

2019-03-18 05:48

【即時短評】面對利誘挖牆角 國民黨的2020隱憂

2019-03-17 19:49

高雄「打狗肉包子」爭霸賽 十大包子名單出爐

2019-03-17 17:24

打假訊息 蘇揆痛批NCC「誰都管他不到 他也什麼都不管」

2019-03-18 00:31

離開舒適圈 陳學聖臉書宣布轉戰桃園第六選區

2019-03-18 08:10

陳水扁輔選立委補選有功？王鴻薇：賴清德認證扁可回監

2019-03-17 19:15

下屆台南立委選情 轉趨渾沌？

2019-03-18 00:04

假訊息… 馬政府也被整過 韓國瑜批綠雙重標準

2019-03-18 00:46

賴清德：韓國瑜是百年難得一見政治奇才

2019-03-18 13:21

賴清德選總統？鄭文燦：意外！憂心民進黨分歧

2019-03-18 11:06

韓流消退？台南立委選情 藍軍受韓激勵投入大爆發

2019-03-17 17:30

賴清德登記參選 陳菊：很關心也很憂心

2019-03-18 11:15

影／吳敦義不放棄徵召韓國瑜 朱立倫：不團結惹民反感

2019-03-17 16:15

民進黨總統初選今領表 「蔡賴配」幾成定局

2019-03-18 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top