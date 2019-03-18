防止兒虐 民進黨團推修法：希望母親節前三讀

2019-03-18 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



日前兒虐事件頻傳，社會期待政府有所作為。立法院民進黨團對此表示，已與行政院已著手推動多項兒童保護立法，包括修正「刑法」，提高刑責嚇阻與處罰虐童者，修正「兒童及少年福利與權益保障法」，強化托嬰中心、兒少機構與兒童照顧工作人員聘雇及管理；以及修正「教師法」，提昇不適任教師淘汰機制的效率等。

民進黨團幹事長管碧玲表示，推動兒童保護的多項法案，均已進入立法程序，黨團將加速推動，呼籲朝野共同攜手合作，讓相關法案在今年5月12日母親節前完成三讀，給全國媽媽一個安心育兒的環境。

民進黨團指出， 「刑法」是保障兒童身心安全重要的一道防線，此次修法提高刑責嚇阻與處罰虐童致死的施虐者，增訂「凌虐幼童致死、致重傷」之「加重結果犯」，來充分保障幼童之生命及身心靈。

針對「兒童及少年福利與權益保障法」，民進黨團也表示有六大修法重點，包括，擴大高風險兒少通報範圍、司法系統及早介入重大兒虐事件、為防止不適任人員流竄，課予兒少機構與兒童課後照顧聘僱工作人員之前，有審核義務，並將相關資料呈報主管機關核准、托嬰中心應裝設監視錄影設備、建立六歲以下兒童死亡原因回溯分析，以及罰鍰上限提高一倍，以有效嚇阻不當對待兒少行為。

而在修正「家庭教育法」，強化家庭教育中心的功能，民進黨團也修法強化各縣市的家庭教育中心，結合的單位增加民政、農政、消防、警政及原住民。並進用家庭教育專業人員、組成家庭教育輔導團，建立家庭教育諮詢輔導機制，亦可增進就業。

同時還要修正「教師法」，修法方向是強化淘汰不適任教師機制與效率，狼師及虐童的教師最重可處「解聘」與「終身不得聘任為教師」，力求維護學生權益，使教育環境更完善。

另外，民進黨團也指出，行政院亦積極推動「強化社會安全網計畫」，及「全方位兒童醫療照護網路」，未來將投入更多人力與經費，用來預防與提供整合服務。