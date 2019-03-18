不後悔驅離 江宜樺批學生要脅占領的態度像土匪

2019-03-18 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



318學運「反黑箱服貿」行動影響國民黨至深，更導致兩次選舉大敗。時任行政院長江宜樺在5年後的今天接受電台專訪，他表示，從未後悔下令驅趕群眾，並批評學生要他答應撤回服貿，否則免談，這種要脅占領的態度像土匪，感嘆台灣的民主走到這個地步是很大的悲哀。

江宜樺表示，太陽花學運訴求反黑箱服貿，但這個反服貿學運的背後，有反中跟反馬政府大陸政策的情緒。此外，當時由於薪資無法增長，讓青年對於他們的收入感到焦慮，對貧富差距不滿，而全球也瀰漫著反殖民、反移民等保護主義。

江宜樺也還原323占領行政院的那天，他說，他原本在當天下午要去跟學生談，但學生只問他要不要撤回服貿，完全不溝通跟討論，這種「除非答應，否則免談」的態度，事後來看對學生運動是一個最大的侮辱，這種方式比較像土匪強盜，你不答應我的要求撤回服貿我就攻站你。

「對於入侵行政院的群眾必須驅趕，我從來沒有後悔」，他表示，行政院首長必須要驅離群眾，但他也告訴警察在驅離的過程要將低肢體衝突；而有人指控他是殺人院長，「請問這時間死了那些人，死了多少人？」江宜樺說，他不贊成要脅占領的方式，如果所有的公共政策都變成糾眾占領，那組幫派就好了，台灣的民主走到這個地步是很大的悲哀。

江宜樺說，太陽花學運用亢奮的情緒把台灣弄到難以翻身的深淵，不管是貿易經濟、兩岸關係或是社會發展，其實經過318之後，讓台灣本來要整合進經貿體系中斷了，兩岸協商停擺，兩岸關係到2016政黨輪替後更加僵化，甚至無解。

江宜樺也批評，當初被指控「黑箱」的服貿，至少經歷過多次公聽會及委員會的討論，但現任政府有更多公共政策根本沒在委員會討論，直接逕付二讀，這些強行通過的過程，「抗議黑箱服貿的人有出來講過一句話嗎？」包含之前的年改跟勞基法等，都不知道黑暗多少倍。