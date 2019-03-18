賴清德選總統 侯友宜：有人積極為台灣做事很好

2019-03-18 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市長侯友宜。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 行政院前院長賴清德今天宣布要登記參加民進黨總統初選，引發政界討論。新北市長侯友宜今天說，那麼多人願意出來為台灣、為中華民國積極做事，都是好事，所以他祝福，也請賴加油。

民進黨總統初選登記今天起跑，賴清德率先表態，將在黨內初選挑戰蔡英文總統連任。侯友宜上午趕行程來不及在市府受訪，在參加電台專訪前被媒體訪問時回應。