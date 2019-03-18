柯志恩呼籲教育部尊重司法 不要再卡國語日報

2019-03-18 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



國語日報是否屬政府捐助成立的教育法人爭議未歇，國民黨立委柯志恩今天表示，去年似乎是執政黨的「卡卡」年，先是「卡管」，又卡「國瑜」，還卡「國語」，教育部三次聲請認定國語日報社是政府捐助的，都遭駁回，但上個月底的公文教育部仍不知節制，繼續干擾報社正常運作，她呼籲教育部撤銷對國語日報社的行政處分，並遵守依法行政原則，尊重司法機關的民事裁定，讓國語日報社依規定運作，早日完成改選。

國語日報社前年爆發董事會改選糾紛，之後更爆出「國語日報是教育部捐助成立」，教育部要求派董事進駐爭議，國語日報社不服教育部認定其為政府捐助法人的行政處分，向行政院提起訴願。

柯志恩今天上午舉行記者會表示，2月中台灣高等法院民事裁定，國語日報社並非政府捐助成立，這已經是司法第三次裁定國語日報社非政府捐助之教育法人，但教育部至今仍不罷手，2月26日的公文教育部竟不知節制、還繼續下「金牌」，持續干擾報社的正常運作，如此濫用權力、無理蠻橫，不僅違背法治國家依法行政原則，對民間資產更有意圖霸佔、巧取豪奪的嫌疑，她希望教育部依法行政。

國語日報發言人鄒祥瑞表示，國語日報社是民間捐助的，而非政府捐助的財團法人並不是國語日報主觀認定，是經過法院三次裁定書明確認定的事實，他呼籲教育部撤銷不當行政處，如此才符合全國教育最高機關的勇氣。

教育部終身教育司司長黃月麗表示，教育部因為國語日報董事紛爭，經過事實查證，才在2017年9月認定國語日報是政府捐助法人，國語日報社不服而提出訴願，行政院訴願會去年支持教育部行政處分駁回訴願，國語日報社又提出行政訴訟，是否為政府捐助的法人現正由高等行政法院審理，會就雙方提出的證據做具體認定，但依法教育部不能停止行政機關的處分執行，因此才持續發文。